Viel Wein und viel Wasser: Das geht am Pfingstwochenende in Nordhessen

Langes Wochenende

Rund um das Pfingstwochenende steigen in Nordhessen zahlreiche Events. Auch jenseits einzelner Veranstaltungen gibt es Erlebenswertes.

Kassel - Der Juni steht bereits vor der Tür. Doch zuvor wartet das verlängerte Pfingstwochenende von Samstag, 27. Mai, bis Montag, 29. Mai, auch auf die Menschen in Nordhessen. Mit Blick auf die - zumindest in vielen Fällen - drei freien Tage stellt sich eine Frage: Was ist los in der Region?

Wer das Wochenende feucht-fröhlich einläuten möchte, der wird am Samstag, 27. Mai, eventuell auf dem Königsplatz in Kassel fündig. Hier steht der letzte Tag des „Weinfests Kassel“ auf dem Programm. Start ist bereits um 11 Uhr, um Mitternacht ist Schluss. Das ganze geht aufs Konto dreier rheinhessischer Jungwinzer von den Weingütern Dorst, Busch und Hammen. Neben dem einen oder anderen feinen Tröpfchen gibt es Flammkuchen, Bratwurst und mehr sowie Musik.

Pfingstwochenende in Nordhessen: Wein und Musik in Kassel und Bad Hersfeld

An Wein und Musik soll es übrigens auch in Bad Hersfeld nicht mangeln. Noch bis zum 29. Mai, Pfingstmontag also, findet hier das „Swing & Wine Festival“ statt. Ort des Geschehens ist der Park an der Stiftsruine.

Wer es am Pfingstwochenende lieber etwas ruhiger angehen möchte, für den gibt es eine gute Nachricht: Das Wetter in Nordhessen bietet alles für entspannte Tage im Grünen. Entsprechend spricht vieles für einen Ausflug etwa zum Edersee. Wanderungen sind hier genauso drin wie Standup-Paddling, ein Besuch des Kletterwaldes oder der Sommerrodelbahn. Neu ist vielleicht auch für den einen oder anderen Edersee-Profi das Besucherzentrum Edersee. Eröffnung war erst Ende April.

Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe gleich doppelt am Pfingstwochenende

Spannend wird es auch in Calden: Hier steht mit „Aufgespielt!“ das Eröffnungsfest zum Kultursommer Nordhessen an. Bei den Verantwortlichen heißt es: „Genüsslich kann man sich in der einzigartigen Parkanlage von Schloss Wilhelmsthal treiben lassen, köstliche Speisen genießen, das große Aufgebot internationaler Artisten, Musikanten, Komödianten und Magier bestaunen, einander begegnen und ein wenig flanieren, um dann wieder gebannt bei Installationen, Walkacts und vielfältigen Überraschungen zu verweilen.“ Klingt verlockend. Start ist Sonntag, 29. Mai, um 12 Uhr am Schloss Wilhelmsthal in Calden.

In Kassel lockt derweil ein Schauspiel am Pfingstwochenende gleich doppelt: Denn die Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe sind sonntags und feiertags ab 14.30 Uhr zu sehen - und dank Pfingstmontag damit in den kommenden Tagen in zweifacher Ausführung. (fd)

