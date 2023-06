Viele Kinder in Hessen wuchsen 2022 mit Geschwistern auf

Die große Mehrheit minderjähriger Kinder in Hessen hat im Jahr 2022 zusammen mit Geschwistern in einem Haushalt gelebt. Wie das Statistische Landesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, wuchsen die Mädchen und Jungen am häufigsten mit nur einem Geschwisterkind auf. Wie aus der Befragung zum sogenannten Mikrozensus hervorgeht, lebten im vergangenen Jahr in Hessen insgesamt 1,1 Millionen Kinder unter 18 Jahren.

Wiesbaden - 844 000 der minderjährigen Kinder teilten sich das Zuhause mit mindestens einem Geschwisterkind.

Von den Geschwisterkindern seien rund 501 000 mit nur einem Bruder oder nur einer Schwester aufgewachsen, teilte das Landesamt weiter mit. Das entspricht 59 Prozent. Im Mikrozensus sei nicht zwischen leiblichen Geschwistern, Adoptiv- und Stiefgeschwistern unterschieden worden, wie das Landesamt erläuterte. Geschwister, die außerhalb des Haushalts leben, seien nicht erfasst worden.

Für den Mikrozensus wird seit 1957 jährlich bei einem Prozent der Bevölkerung nach den Arbeits- und Lebensverhältnissen gefragt. dpa