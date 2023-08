Vier Verletzte bei Küchenbrand in Darmstadt

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bei einem Küchenbrand in Darmstadt sind vier Menschen verletzt worden. Die vier Familienmitglieder, darunter zwei Mädchen im Alter von 12 und 16 Jahren, kamen am Dienstagabend mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wie eine Sprecherin der Polizei in Darmstadt am Mittwoch mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war beim Kochen Fett in Brand geraten.

Darmstadt - Das betroffene sechste Stockwerk in dem Wohnhaus wurde evakuiert. Die anderen rund 180 Bewohner des Gebäudes konnten in ihren Wohnungen bleiben, hieß es. Die Familie komme zunächst bei Verwandten und Bekannten unter, da die Wohnung nicht betretbar sei. dpa