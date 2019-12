„Unhold mit weißer Haut“ geht auf Frau los - Polizei fahndet nach Täter

In Bad Vilbel wird eine Frau nachts von hinten von einem unbekannten Jugendlichen attackiert. Jetzt fahndet die Polizei nach dem Täter.

Bad Vilbel - Es ist 1 Uhr nachts am Samstag (16.12.2019) in Dortelweil in Bad Vilbel, als eine Frau am Bahnhof losläuft. Hinter ihr: Ein unbekannter Jugendlicher, der ihr folgt, bis er in der Mozartstraße die Frau plötzlich von hinten attackiert, wie die Polizei mitteilt. Der Täter versucht, der Frau den Mund zuzuhalten, doch das misslingt.

Bad Vilbel: Frau setzt sich zur Wehr - und schlägt Jugendlichen in die Flucht

Die Frau setzt sich zur Wehr, schreit und kann so den Jugendlichen in die Flucht schlagen. Von dem Vorfall trägt sie leichte Verletzungen davon. Und der Täter? Der wird von der Polizei Bad Vilbel nun gesucht. Wie die Beamten schreiben, hat „der Unhold mit weißer Haut“ eine helle Daunenjacke getragen. Zudem wird der Jugendliche wie folgt beschrieben:

Der Täter ist etwa 1,65 Meter groß.

Der Jugendliche hat eine schmale Statur.

Zudem trug er bei der Tat eine helle weite Hose.

Bad Vilbel: Frau angegriffen - wurde auch der Jugendliche verletzt?

Die Polizei Bad Vilbel spekuliert, dass auch der Täter durch die Gegenwehr der Frau leicht verletzt wurde. Nun hoffen die Beamten auf Hinweise aus der Bevölkerung. Unter anderem bittet die Polizei den Fahrer eines Mini-Coopers um Rückmeldung. Dieser sei kurz nach 1 Uhr in die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Wohngebiet eingebogen.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel unter der Telefonnummer 06101/5460-0 entgegen.

Erst vor wenigen Wochen war eine junge Frau von einem Mann in Bad Vilbel attackiert worden. Auch hier sucht die Polizei nach dem Täter.