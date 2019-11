Im Kreisel übersehen: SUV-Fahrer holt in Bad Vilbel Kind vom Fahrrad 

In Bad Vilbel hat ein SUV-Fahrer mit seinem Wagen das Mountainbike eines Kindes erwischt. Die Polizei sucht mit einer Beschreibung nach dem Mann.

Bad Vilbel – Ein SUV-Fahrer hat am Freitag (08.11.2019) in Bad Vilbel ein Kind vom Fahrrad geholt und ist anschließend geflüchtet. Das berichtete die Polizeidirektion Wetterau. Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 07.25 Uhr in einem Kreisel auf der Homburger Straße.

Nach Angaben der Polizei fuhr der SUV-Fahrer von der Breiten Straße in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah der Mann offenbar einen 13 Jahre alten Jungen aus Bad Vilbel, der mit seinem Mountainbike bereits auf der Straße unterwegs war. Der SUV touchierte das Hinterrad des Fahrrad, das dabei laut Polizeibericht beschädigt wurde.

Unfall in Bad Vilbel: SUV erwischt Fahrrad in Kreisel

Bei dem Zusammenstoß rettete sich das Kind demnach mit einem Sprung vor einem Sturz und blieb so glücklicherweise unverletzt. Der bislang unbekannte Autofahrer, der in einem schwarzen SUV (Marke unbekannt) saß, machte sich mit seinem Wagen in Richtung Bad Vilbel-Kernstadt davon, ohne sich weiter um das Kind zu kümmern.

Die Polizei in Bad Vilbel sucht jetzt Zeugen des Vorfalls. Sie hat eine Beschreibung des mutmaßlichen Unfallfahrers veröffentlicht:

männlich

helle Haut

blonde Haare

etwa 40 Jahre alt

Hinter dem SUV fuhr dem Jungen zufolge ein kleines silbernes Auto. Die Polizei hofft, dass dessen Insassen sich bei ihr melden. Sie könnten wichtige Zeugen in dem Fall sein.

