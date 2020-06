Tödlicher Unfall: Motorradfahrer rast gegen Telefonmast 

Bei einem Unfall in Villmar (Kreis Limburg-Weilburg) stirbt ein junger Mann. Er war mit dem Motorrad verunglückt. (Symbolbild)

Bei einem Unfall in Villmar (Kreis Limburg-Weilburg) stirbt ein junger Mann. Er war mit dem Motorrad verunglückt.

Villmar – Bei einem Unfall in Villmar-Weyer nahe Limburg ist am Sonntagnachmittag (07.06.2020) ein 22-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 14.20 Uhr auf der Landstraße zwischen Münster und Weyer. In einer Linkskurve kam der junge Mann von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Telefonmast. Er wurde dabei tödlich verletzt und sein Motorrad erheblich beschädigt. Die Unfallursache ist noch unklar.

red