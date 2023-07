Neues VIP-Terminal am Flughafen Frankfurt verspricht Luxus für alle

Von: Tim Bergfeld, Robin Kunze

Am Flughafen Frankfurt öffnet ein neues VIP-Terminal. Nutzen dürfen das luxuriöse Angebot nicht nur Promis, sondern alle zahlungswilligen Passagiere.

Frankfurt - Nach zwei Jahren Bauzeit geht am Flughafen Frankfurt ein neues VIP-Terminal in Betrieb. Der neue VIP-Bereich ist rund 1700 Quadratmeter groß und wurde am Montag (3. Juli) um 10 Uhr vorgestellt. Das neue VIP-Terminal im Ankunftsbereich A des Terminal 1 soll für ankommende und abfliegende Gäste reserviert sein und ergänzt den alten VIP-Bereich am Flugsteig B. Dieser wird künftig meist umsteigenden Passagieren zur Verfügung stehen.

Ein neues Gebäude musste also nicht entstehen, der Flughafenbetreiber Fraport hat innerhalb des bestehenden Gebäudes ehemalige Airline-Bereiche für die Eigennutzung umgebaut. Das Ergebnis wirkt zumindest auf den Pressebildern bereits sehr hochwertig. Sowohl die „Global Lounge“ mit Bar als auch der Büchereibereich „Library“ machen den Reisestress, den ein internationaler Großflughafen mit sich bringt, sicherlich erträglich.

Neues VIP-Terminal am Frankfurter Flughafen verfügt über eigenen Empfangsbereich mit Parkplätzen

Hier lässt es sich auch bei Flugverspätung aushalten: Die Global Lounge mit Bar im neuen VIP-Terminal am Flughafen Frankfurt. © Fraport

Bereits die Ankunft am Flughafen ist für Gäste des VIP-Terminals eine exklusive Erfahrung: Das VIP-Terminal verfügt nämlich über einen repräsentativen, aber diskret abgeschirmten Empfangshof direkt am Beginn der Terminal-Vorfahrt. Dort stehen Gästen eigene Parkmöglichkeiten sowie Ladesäulen für E-Fahrzeuge zur Verfügung. „Mit dem neuen VIP-Terminal bieten wir unseren Gästen wieder einmal ein völlig neues, luxuriöses Reise-Erlebnis und setzen gleichzeitig die Tradition fort, für die unser hochwertiges Produkt international geschätzt wird“, verspricht Anke Giesen, Vorstand Retail und Real Estate der Fraport AG.

Die alte Lounge wurde 2017 eröffnet und erfreute sich schon großer Beliebtheit. Den Extra-Service ließ sich Fraport gut bezahlen: Der Lounge-Zugang kostete 330 Euro, für Begleitpersonen 180 Euro. Eine private Suite bewegte sich zwischen 100 und 600 Euro. Etwa 75 Mitarbeiter kümmerten sich hier um bis zu 80 Gäste. Die Preise im neuen VIP-Terminal, das allen zahlungswilligen Passagieren offen steht, beginnen bei 430 Euro für eine Einzelbetreuung, weitere Mitreisende zahlen pro Person ab 240 Euro.

Neues VIP-Terminal am Flughafen Frankfurt: Daddeln am Automaten oder entspannen in der Zigarren-Lounge

Sowohl die alte Lounge als auch das neue VIP-Terminal wurde von dem renommierten Büro MM Design Bergit Gräfin Douglas aus Frankfurt eingerichtet. Neben den beiden Gemeinschaftsarealen gibt es drei private Suiten sowie zwei Konferenzräume zur geschäftlichen Nutzung. Für Zeitvertreib sorgt eine Gaming Lounge mit Flipper- und Arcade-Automaten. Zudem gibt es eine Zigarren-Lounge.

Als besonderen Vorteil im Vergleich zu anderen VIP-Angeboten nennt Fraport die komplette Reiseprozesskette abseits der Prozessstellen im Fluggastgebäude. Heißt im Klartext: Als VIP-Passagier genießt man am Flughafen Frankfurt eigene Sicherheitskontrollen, Ein- bzw. Ausreise und Shopping-Möglichkeiten. Zudem gehören die Betreuung durch einen eigenen VIP-Agenten, die Abwicklung sämtlicher Reiseformalitäten, Lounge-Aufenthalt bis zu drei Stunden, Catering sowie Transfer zwischen Flugzeug und Lounge in einer exklusiven Limousine zum Angebot. (Tim Bergfeld, Robin Kunze)

Die Library im neuen VIP-Terminal am Flughafen Frankfurt. Die Bücher sind nicht nur zur Dekoration da, sie laden auch zum Schmökern ein. © Fraport