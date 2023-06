Vollsperrung am Gambacher Kreuz sorgt für teils langen Stau auf A5

Von: Florian Dörr

Teilen

Eine Vollsperrung am Gambacher Kreuz führt zu einem Rückstau auf der A5 nahe Butzbach. Doch ein Ende der Sanierungsarbeiten ist in Sicht.

Butzbach - Offenbar waren viele überrascht: Bereits am Freitag (2. Juni) wurde das Gambacher Kreuz, das nahe Butzbach die A5 mit der A45 verbindet, in Teilen gesperrt. Die zuständige Autobahn GmbH hatte Sanierungsarbeiten auf einer Verbindungsrampe angekündigt. Am Montagmorgen (5. Juni) ab 5 Uhr soll die Sperrung, die die A5 in Richtung Norden von der A45 in Richtung Gießen und Dortmund abkoppelt, aufgehoben werden. Am Wochenende kam es zu teils langen Staus.

Bereits im Vorfeld der Sperrung am Gambacher Kreuz hieß es bei der Autobahn GmbH für den Verkehr in Mittelhessen: „Es erfolgt eine Umleitung (U21) ab der Anschlussstelle (AS) Butzbach (12) via L3053 zur A45 AS Münzenberg (36) .Für den großräumigen Verkehr wird eine Umleitung ab dem Frankfurter Kreuz via A3 zum Seligenstädter Dreieck (A45) ausgewiesen.“

Vollsperrung am Gambacher Kreuz: Kilometerlanger Stau auf A5

Fahrzeuge stehen auf einer Autobahn im Stau. © Mia Bucher/dpa/Symbolbild

Doch offenbar kam das bei vielen Verkehrsteilnehmern nicht an. So staute sich der Verkehr am Sonntagmittag auf der A5 nach Verkehrsmeldungen des Hessischen Rundfunks auf mindestens fünf Kilometern in Richtung Süden zurück.

Um die Verkehrsbehinderungen möglichst gering zu halten, erfolgen die Arbeiten - und damit die Vollsperrung - am Gambacher Kreuz an einem Wochenende, wie es bei der Autobahn GmbH heißt. Die Hintergründe der Sanierungsarbeiten sind nicht bekannt. Unklar ist damit auch, ob sie mit den großen Problemen im Winter zusammenhängen. Zur Erinnerung: Damals waren - in Folge von Frost-Tau-Wechsel - massive Schlaglöcher an der A5 unweit des Gambacher Kreuzes aufgetreten. Mehrere Fahrzeuge, offenbar vornehmlich Lkw, wurden dabei beschädigt. Der Streckenabschnitt wurde daraufhin zunächst provisorisch repariert. (fd)