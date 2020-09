Vollsperrung auf der A5 dauert an: Lange Staus und Verkehrsbehinderungen

Aufgrund einer Vollsperrung auf der A5 bei Bad Homburg, wird der Verkehr an der Abfahrt Friedberg/Rosbach umgeleitet.

Die A5 ist nach einem schweren Unfall bei Bad Homburg immer noch voll gesperrt. Es kommt zu langen Staus und Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat neue Details veröffentlicht.

Schwerer Unfall auf der A5 bei Bad Homburg

auf der bei Bad Homburg Vollsperrung wohl bis in die Mittagsstunden

wohl bis in die Mittagsstunden Massiver Stau bis nach Friedberg

Update, 14.09.20, 12.32 Uhr: Die Vollsperrung nach dem schweren Unfall auf der A5 zwischen Friedberg und Bad Homburg wird offenbar noch bis in die Nachmittagsstunden andauern. Es kommt sowohl auf der A5 als auch auf den Umleitungsstrecken zu Verkehrsbehinderungen.

⚠ Servicetweet ⚠



Derzeit Vollsperrung auf der A5 zw. AS Friedberg (#Wetteraukreis) & AK Bad Homburg aufgrund eines Verkehrsunfalls.



Die Aufräum- & Bergungsarbeiten dauern an. Es kommt weiterhin zu Verkehrsbeeinträchtigungen.#VerkehrHESSEN #Polizei #Mittelhessen — Polizei Mittelhessen (@Polizei_MH) September 14, 2020

Wie die Autobahnpolizei jetzt mitteilte, wird die Feuerwehr noch bis einschließlich 12.45 Uhr vor Ort sein. Anschließend wird der Verkehr einspurig über den Parkplatz des Rasthofs Spießwald abgeleitet. Bis die A5 nach dem Unfall wieder vollständig befahrbar sein wird und die Vollsperrung als aufgehoben gelten kann, wird es nach Ansicht der Polizei noch bis circa 16 Uhr am Nachmittag dauern.

Vollsperrung nach schwerem Unfall auf der A5: Mehrere Verletzte

Update, 14.09.20, 10.57 Uhr: Der schwere Unfall auf der A5 zwischen Friedberg und Bad Homburg legt noch immer den Verkehr lahm. Die Autobahn ist in Richtung Frankfurt noch immer voll gesperrt. Der Verkehr wird weiter an der Abfahrt Friedberg/Rosbach von der Autobahn geleitet. Die Umleitungsstrecken in Richtung Bad Homburg und Frankfurt sind stark überlastet.

Die Polizei hat inzwischen weitere Details bekannt gegeben. Demnach ist ein Lkw auf einen Tanklaster* aufgefahren. Dabei wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer.

Vollsperrung nach schwerem Unfall auf der A5: Massiver Stau bei Friedberg

Erstmeldung, 14.09.20, 9.32 Uhr: Auf der A5 bei Bad Homburg hat es einen schweren Unfall mit Lkw gegeben. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Offenbar gibt es zwei Verletzte. Mehr Informationen zum Unfall gibt es hier*.

Aufgrund des Unfalls ist eine Vollsperrung eingerichtet. Der Verkehr wird bei der Abfahrt Friedberg/Rosbach von der Autobahn geleitet. Der Berufsverkehr staut sich massiv zurück. Zur Zeit sind es 7 Kilometer ab der Raststätte Wetterau (Stand: 9.05 Uhr). Auch die Umleitungsstrecken sind bereits überlastet. Die Vollsperrung wird nach ersten Informationen wohl noch bis in die Mittagsstunden andauern. (fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks)