Vom Aussterben bedroht: Feldhamster ausgewildert

Tierärztin Julia Heinze trägt Feldhamster-Weibchen „Lilly“ vor der Auswilderung zu einem Erdloch. © Arne Dedert/dpa

Cora ist eine von 13 Feldhamstern, die am Montag und Dienstag in Bergen-Enkheim in ihr neues Zuhause ziehen. Insgesamt sieben Weibchen und sechs Männchen wilderten die Mitglieder der AG Feldhamsterschutz (Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz) auf einem Feld aus. Damit soll die letzte bestehende Population der Nager in Frankfurt geschützt werden, wie das Umweltamt der Stadt Frankfurt mitteilte.

Frankfurt/Main - „In den letzten Jahren sind bereits die Feldhamsterpopulationen in Riedberg und in Zeilsheim-Sindlingen verloren gegangen“, erklärte Volker Rothenburger, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde.

Die vom Aussterben bedrohten Tiere können sich nun auf einer Fläche von zwei Hektar frei bewegen und sollen sich auch vermehren. Das Grundstück gehört einem Landwirt, der auf eine Ernte des Feldes bis Ende September verzichtet und die Fläche „hamsterfreundlich“ bewirtschaftet.

Ganz alleine sind die kleinen Nager aber nicht der Natur überlassen: Ein Zaun schützt sie vor Fressfeinden wie beispielsweise Füchse. Die Tiere sind alle gechipt und einige haben Senderhalsbänder um. Damit sollen die Tiere wöchentlich geortet werden und einmal im Monat gefangen und untersucht werden.

Der Feldhamster gilt nach dem Arten- und Biotopschutzkonzept (ABSK) der Stadt Frankfurt als eine von insgesamt 59 „Frankfurter Verantwortungsarten“ und wird besonders geschützt. dpa