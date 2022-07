Wackere Offenbacher scheitern an effizienten Düsseldorfern

Dominik Wanner (l-r), Shako Onangolo und Lucas Hermes von Offenbach reagieren nach der Niederlage. © Hasan Bratic/dpa

Viertligist Kickers Offenbach hat die Sensation verpasst und ist in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Die Hessen unterlagen am Samstagabend Fortuna Düsseldorf mit 1:4 (0:1). Die Tore für den Fußball-Zweitligisten erzielten vor 16.600 Zuschauern am Bieberer Berg der eingewechselte frühere Bundesliga-Profi Daniel Ginczek (71. Minute/79.), André Hoffmann (33.

Offenbach - ) und Kristoffer Peterson (54.). Für die stark spielenden Gastgeber traf Jakob Lemmer (57.) zum zwischenzeitlichen Anschluss.

Nach sechs Jahren DFB-Pokal-Abstinenz waren die Kickers mit viel Mut und enormem Engagement in die Partie gegangen. Coach Alexander Schmidt hatte eine offensive Grundausrichtung gewählt, die die Gäste zunächst kaum zur Entfaltung kommen ließ. Die Kickers attackierten die Düsseldorfer früh, spielten körperlich robust und präsentierten sich auch spielerisch stark. Einzig Chancen fehlten. Düsseldorf hingegen nutzte gleich seine erste, als Kapitän Hoffmann nach einer Ecke von Nicolas Gavory zur schmeichelhaften Führung einköpfte.

Nach Wiederanpfiff kam der OFC schwungvoll aus der Kabine und hatte durch Lucas Hermes (50./53.) zwei gute Chancen. Doch mitten in der kleinen Drangphase der Hausherren zeigte Düsseldorf seine ganze Qualität und erhöhte nach mustergültigem Konter durch Peterson auf 2:0.

Aber auch davon ließ sich Offenbach nicht entmutigen und kämpfte verbissen weiter. Wenige Minuten später konnten die lautstarken und begeisterten Fans über den verdienten Anschlusstreffer jubeln. Lemmer traf im Nachschuss, nachdem der eingewechselte Dejan Bozic zuvor an die Latte geköpft hatte. Nur wenig später hatte Bozic den Ausgleich auf dem Fuß, doch sein Heber ging knapp vorbei. Ginczek machte mit seiner individuellen Klasse dann alles klar und sorgte mit seinem zweiten Treffer für Stille auf den Rängen. dpa