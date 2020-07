Wächtersbach: Auto überschlägt sich bei Unfall - Zwei Verletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Wächtersbacher Ortsteil Leisenwald hat sich ein Auto überschlagen. Dabei wurden zwei Personen verletzt - eine schwer.

Zwei Menschen werden verletzt, einer von ihnen schwer.

Wächtersbach/Leisenwald - Am Mittwochnachmittag (15.07.2020) hat sich bei einem Unfall in der Nähe des Wächtersbacher Ortsteils Leisenwald (Main-Kinzig-Kreis) ein Auto überschlagen.

Ein 70-jähriger Fahrer war mit seinem VW Touran auf der Streitberger Straße in Fahrtrichtung Wolferborner Straße unterwegs. Auf der Straße fuhr ebenfalls eine 20-jährige Fahrerin eines VW Polos mit ihrem 17-jähriger Bruder auf dem Beifahrersitz. Sie kamen aus der Richtung Wittgenborn.

An der Einmündung wollte der 70-Jährige nach links in die Wolferborner Straße abbiegen. Dabei übersah er jedoch die junge Frau im Polo, die sich auf der Vorfahrtsstraße befand, und krachte in die Beifahrertür. Daraufhin kam der der Polo nach links von der Fahrbahn ab, traf einen Bordstein und überschlug sich.

Der 70-Jährige Fahrer des Touran wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Die Fahrerin des VW Polos erlitt leichte Verletzungen, ihr Beifahrer blieb hingegen unversehrt. Alle Unfallbeteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich bei etwa 15.000€.

