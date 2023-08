Wald in Hessen: Immer mehr Mountainbiker auf illegalen Wegen – Förster verärgert

Von: Caspar Felix Hoffmann

Durch Hessens Wälder ziehen sich viele illegale Mountainbike-Strecken – sehr zum Ärger der Förster. Denn das schadet dem Wald.

Frankfurt/Friedrichsdorf – Mountainbiker, die auf illegalen Trails im Wald unterwegs sind, bereiten Förstern, Jägern und Waldbesitzern schon lange Ärger – Tendenz steigend. „Mit den E-Mountainbikes sind die Probleme noch mehr geworden“, sagte Christian Raupach vom Hessischen Waldbesitzerverband in Friedrichsdorf (Hochtaunuskreis) der Deutschen Presse-Agentur. Die Mountainbiker würden nicht nur ohne Rücksicht auf Flora und Fauna durch den Wald rasen, sondern auch Rampen bauen, steile Kurven anlegen oder sich mit der Heckenschere Wege durchs Dickicht schneiden.

„Es gibt in Hessen etwa 25.000 bis 30.000 Kilometer befestigte Waldwege, hinzu kommen etliche Wander- und Trampelpfade, wo auch Rad gefahren werden darf. Aber das reicht den Bikern nicht, sie wollen querfeldein fahren“, ärgert sich Raupach. Auch die Digitalisierung macht dem Wald und seinen Bewohnern zu schaffen. Denn die Mountainbiker zeichnen ihre verbotenen Touren per GPS auf und teilen sie mit ihren Freunden oder gleich mit einer ganzen App-Community. Das sei illegal, sagt Raupach. „Hier sollte der Gesetzgeber einschreiten“, fordere er seit Jahren.

Wald in Hessen: Mountainbike-Strecken am Großen Feldberg im Rhein-Main-Gebiet

Besonders viele heimlich angelegte Mountainbike-Strecken im Wald gebe es nach seiner Kenntnis am Großen Feldberg im Rhein-Main-Gebiet, aber beispielsweise auch in den Bergen um Gießen und Kassel. Diese Strecken verursachten zum Teil erhebliche Schäden an jungen Bäumen, anderen Pflanzen und am Boden, heißt es auch bei Hessen-Forst in Kassel. Außerdem würden Wildtiere aufgescheucht.

Hessisches Waldgesetz regelt Nutzung Nach dem Hessischen Waldgesetz ist das Radfahren im Wald auf befestigten oder naturfesten Wegen, die vom Waldbesitzer oder mit seiner Zustimmung angelegt worden sind, erlaubt. Außerdem muss ein gefahrloser Begegnungsverkehr bei gegenseitiger Rücksichtnahme möglich sein. Auf Verjüngungsflächen, bei der Holzernte und anderen Waldarbeiten sowie auf forstlichen und jagdlichen Betriebseinrichtungen ist das Radfahren verboten.

Um das Problem zu lösen, setzt Hessen-Forst auf die Einrichtung legaler Waldwege in Trägerschaft von Rad- oder Sportvereinen. Das sei „der Schlüssel zum Erfolg“ und habe vielerorts zu einer Verbesserung geführt, teilte der Landesbetrieb mit. Skeptisch ist Raupach vom Hessischen Waldbesitzerverband. Seiner Erfahrung nach sind nicht die in Vereinen organisierten Mountainbiker das Problem. „Die kann man erreichen, da herrscht Einsicht und es gibt Verhaltensregeln. Aber die meisten Radfahrer sind eben nicht in einem Verein“, sagte er.

Wald in Hessen: Illegale Wege durch den Wald

Gelegentlich beschäftigt sich auch die Justiz mit den illegalen Wegen durch den Wald. So wurden vor dem Amtsgericht Bad Homburg drei junge Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren wegen Sachbeschädigung angeklagt, weil sie sich mitten in der Nacht mit Hacke und Schaufel in den Wald bei Oberursel geschlichen und dort eine Mountainbike-Strecke angelegt hatten. Der zuständige Jugendrichter stellte das Verfahren ein. Die jungen Männer seien geständig und müssten als Auflage jeweils 200 Euro an die Stadt Oberursel zahlen, berichtete er. (cas, dpa)