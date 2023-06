Waldbrand am Altkönig: Feuerwehreinsatz dauert an

Teilen

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Am dritten Tag seit Ausbruch eines Waldbrands am dritthöchsten Taunusgipfel - dem Altkönig - ist ein Ende des Feuerwehreinsatzes nicht abzusehen. „Das wird noch eine Weile dauern“, sagte Kreissprecher Alexander Wächtershäuser am Mittwoch. Die Einsatzkräfte müssten jeden Stein umdrehen, um festzustellen, ob dort noch Glutnester sind. Rund 200 Kräfte seien im Einsatz.

Königstein - Sie hätten den Brand zwar unter Kontrolle, müssten ein neues Aufflammen des Feuers aber verhindern.

Die Einsatzbedingungen der Löschteams sind in dem steilen und steinigen Gelände schwierig. Zu den Herausforderungen gehören etwa stürzende Bäume, herunterfallendes Totholz sowie die tiefe Humusschicht unter den Steinen.

Wie es am Montagnachmittag zu dem Brand kam, der mittlerweile eine Fläche von vier bis fünf Hektar Wald erfasst hat, ist weiterhin unbekannt. Die Polizei ermittelt. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen: Im Zuge des Einsatzes seien viele illegale Grillplätze gefunden worden, hatte es am Dienstag geheißen. Zudem sei erst vor einer Woche etwa 200 Meter von der jetzigen Brandstelle entfernt ein kleiner Brand entstanden. dpa