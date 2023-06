Waldbrand am Altkönig: Löscharbeiten gehen weiter

Bäume brennen bei einem Walbrand auf dem Altkönig bei Kronberg. © Boris Roessler/dpa

Rauchsäule über dem Altkönig, dem dritthöchsten Gipfel des Taunus: Einsatzkräfte aus der gesamten Region bekämpfen dort einen Waldbrand. Dessen Ausmaß und Ursache waren zunächst unbekannt.

Königstein - Die Löscharbeiten wegen des Waldbrands am Altkönig im Hochtaunus sollen am Dienstag weitergehen. Sie waren am späten Montagabend unterbrochen worden, wie der Hochtaunuskreis mitteilte. Die Einsatzkräfte würden sich zwischenzeitlich aus Sicherheitsgründen darauf beschränken, eine erneute Ausbreitung der Flammen zu verhindern.

Nach Angaben des Landkreises kämpften bisher 400 Einsatzkräfte gegen die Flammen. Zwei Feuerwehrleute wurden demnach bei den Löscharbeiten verletzt. Die Brandursache war am Abend noch ungeklärt, Brandstiftung galt als nicht ausgeschlossen.

Am Nachmittag sei die Rettungsleitstelle über ein Feuer im Waldgebiet zwischen Fuchstanz und Altkönig alarmiert worden, teilte der Landkreis mit. „Das Feuer brannte an einem schwer zugänglichen und steilen Waldabschnitt, es lief entlang des Altkönigs und dehnte sich auf eine Fläche von zwei bis drei Hektar aus.“ Die Rauchsäule über dem 798 Meter hohen Altkönig, dem dritthöchsten Gipfel im Taunus, war schon von Weitem zu sehen.

Wegen der Größe des Brandes seien Feuerwehren aus dem gesamten Hochtaunuskreis alarmiert worden. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, das Gebiet weiträumig zu meiden und die Zugangswege zum Einsatzgebiet freizuhalten. Wanderer und Radfahrer wurden zum Verlassen des Areals aufgefordert. Der Fuchstanz ist ein beliebtes Ausflugsziel.

Das schwer zugängliche Gebiet erschwere die Löscharbeiten, hieß es. Auch Mitarbeiter von Hessen Forst seien im Einsatz und räumten mit speziellen Fahrzeugen Totholzflächen, um dem Feuer die Nahrung zu entziehen. Ein Polizei-Hubschrauber brachte immer wieder Ladungen von 800 Liter Löschwasser heran. dpa