Waldbrand hält Feuerwehren in Atem: „massiver Einsatz“

Teilen

Feuerwehrleute sind bei einem Waldbrand im Hochtaunuskreis im Einsatz. © Robin von Gilgenheimb/Wiesbaden112/dpa

Ein Waldbrand hält gleich mehrere Feuerwehren im Taunus in Atem. Nachdem er zunächst als „unter Kontrolle“ gilt, breitet er sich schnell aus.

Königstein/Wiesbaden - Ein Waldbrand im Taunus hat am Donnerstag bei mehreren Feuerwehren in der Region für einen größeren Einsatz gesorgt - die Rauchwolke war zeitweise bis nach Frankfurt hin sichtbar. Nachdem die Polizei am Vormittag zunächst von einem kleineren, unter Kontrolle gehaltenen Brand bei Königstein (Hochtaunuskreis) berichtet hatte, breitete dieser sich auf eine Fläche von bis zu 25.000 Quadratmetern aus, wie Christoph Schwarzer, Sprecher der Feuerwehr in Königstein berichtete. Schwarzer sprach von einem „massiven Einsatz“, an dem 150 bis 200 Feuerwehrleute teilnahmen.

Von den Ausmaßen her reicht der Brand aber nicht an andere größere Waldbrände in jüngster Zeit in anderen Teilen Deutschlands heran. Bei dem Brand im Grunewald in Berlin vor wenigen Tagen etwa standen knapp 50 Hektar in Flammen - also etwa 500.000 Quadratmeter. Bei den Waldbränden im hinteren Teil der Sächsischen Schweiz an der Grenze zu Tschechien waren allein auf sächsischer Seite 150 Hektar betroffen.

Probleme bereiteten bei dem Einsatz im Taunus nach Feuerwehrangaben die Wasserversorgung sowie ein sich aufgrund der Trockenheit schnell ausbreitendes Bodenfeuer. Ein Feuerwehrmann erlitt leichte Verletzungen, hieß es. Ein Lösch-Hubschrauber der Polizei half bei der Brandbekämpfung.

Obwohl die dichten Flammen abgelöscht waren, war die Lage laut dem Feuerwehrsprecher am Donnerstagnachmittag noch endgültig nicht unter Kontrolle. Es sei weiter möglich, dass sich ein Bodenfeuer erneut ausbreiten könne. Neben nahezu allen Feuerwehren aus dem Hochtaunuskreis beteiligten sich den Angaben zufolge auch Wehren aus den benachbarten Kreisen Rheingau-Taunus, Main-Taunus, Lahn-Dill sowie Einsatzkräfte der Frankfurter Feuerwehr. Die Feuerwehr ging von Löscharbeiten bis in den Abend oder die Nachtstunden aus. Auch eine Brandwache sei wahrscheinlich. Die Brandursache war zunächst noch unklar, eine Brandstiftung sei nicht auszuschließen, hieß es. dpa