Waldbrand nahe „Alte Fasanerie“ in Hanau - Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Von: Robin Kunze

Die Feuerwehren Klein-Auheim und Steinbach sowie die Berufsfeuerwehr Hanau löschen einen Waldbrand nahe der Fasanerie. Entscheidende Hilfe gab es aus der Luft.

Hanau - Auf einer Fläche von 500 Quadratmetern brannte am Montagabend (26. Juni) der Wald im Bereich der Fasanerie im Hanauer Stadtteil Klein-Auheim. Das berichtet die Feuerwehr Hanau auf Facebook. Durch den Einsatz dreier C-Rohre habe man das Feuer zunächst unter Kontrolle gebracht. Abgeschlossen waren die Löscharbeiten erst gegen 22.30 Uhr.

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte bereits gegen 19.55 Uhr über Rauchentwicklung, wie ein Polizeisprecher berichtet. „Die Feuerwehr ist mit vier Fahrzeugen ausgerückt, konnte aufgrund des weitläufigen Gebietes allerdings den Brandort nicht feststellen“, so der Sprecher weiter.

Hanau: Waldbrand nahe der Fasanerie - Polizeihubschrauber lokalisiert das Feuer

Die Feuerwehr Hanau ist am Montag bis in die Abendstunden mit dem Waldbrand nahe der Fasanerie beschäftigt. © Marc Webersinn / 5vision.news

Ein Polizeihubschrauber sei daraufhin aus Egelsbach (Kreis Offenbach) gestartet und habe das Feuer dann zeitnah lokalisiert. Insgesamt 50 Brandschützer der Wehren Klein-Auheim und Steinheim sowie der Berufsfeuerwehr waren anschließend im Einsatz und verhinderten ein weiteres Ausbreiten der Flammen: Im vergangenen Jahr erstreckte sich ein Waldbrand in Klein-Auheim über 12.000 Quadratmeter.

Bei dem Einsatz am Montagabend sei niemand verletzt worden. Laut Polizei bestehe jedoch der Verdacht auf Brandstiftung, da der Brandort in der Nähe eines Weges lag. Konkrete Hinweise gebe es derzeit aber nicht, die Polizei ermittelt in alle Richtungen. (Robin Kunze)