Waldbrand sorgt für Großeinsatz: Löscharbeiten dauern an

Rauch steigt von einem Waldbrandgebiet in den Himmel. © Robert Michael/dpa/Symbolbild

Die Löscharbeiten beim Waldbrand nahe Dillenburg (Lahn-Dill-Kreis) dauern an. Das Feuer ist am Freitagnachmittag ausgebrochen und hat für einen Großeinsatz gesorgt, teilte die Polizei am Samstag mit. In der Nacht haben zu Höchstzeiten bis zu 350 Einsatzkräfte aus dem gesamten Landkreis die Flammen bekämpft. Schätzungen zufolge sind bereits sieben bis neun Hektar Waldfläche vom Feuer betroffen.

Dillenburg - Die Brandursache war zunächst unbekannt. dpa