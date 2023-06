Waldstück bei Kassel in Brand geraten

Teilen

Rauch steigt von einem Waldbrandgebiet in den Himmel. © Robert Michael/dpa/Symbolbild

Zwischen Kassel und Habichtswald ist ein Waldstück in Brand geraten. Am Samstagmittag habe sich das Feuer rasch in einem Gebiet jung gepflanzter Fichten ausgebreitet, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Ausdehnung des Feuers sei mittlerweile gestoppt worden. Derzeit seien insgesamt 2000 Quadratmeter Waldfläche vom Brand betroffen. Dem Sprecher zufolge sind aktuell 100 Einsatzkräfte sowie ein Polizeihubschrauber vor Ort.

Kassel/Habichtswald - Die Feuerwehr empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren. Zur Brandursache sowie zur Dauer der Löscharbeiten war zunächst nichts bekannt. dpa