Wales gewinnt zum zweiten Mal Darts-Team-WM

Einlauf des walisischen Teams mit Gerwyn Price (vorn) und Jonny Clayton (2.v.l.). © Jürgen Kessler/dpa

Wales hat zum zweiten Mal die Team-Weltmeisterschaft der Darts-Profis gewonnen. Das favorisierte Duo Gerwyn Price und Jonny Clayton besiegte Schottland in einem einseitigen Finale am Sonntagabend deutlich mit 10:2 und krönte sich damit nach 2020 erneut. Price und Clayton hatten zuvor beim 8:7-Sieg über Belgien ein kritisches Halbfinale überstanden.

Frankfurt/Main - Das Preisgeld für die Sieger beträgt 80.000 Pfund, das sind umgerechnet rund 93.500 Euro. Schottland mit den beiden Routiniers Peter Wright und Gary Anderson verpasste den dritten Titel nach 2019 und 2021.

Vor knapp 3000 Zuschauern herrschte in Frankfurt am Main auch nach dem Halbfinal-Aus des Gastgeber-Duos Martin Schindler und Gabriel Clemens noch ausgelassene Stimmung. Bei hohen Temperaturen wischten sich die vier Darts-Größen auf der Bühne immer wieder den Schweiß von der Stirn. Die an Position eins gesetzten Engländer (Michael Smith und Rob Cross) waren am Nachmittag im Viertelfinale mit 3:8 an Deutschland gescheitert.

Das deutsche Team wirkte nach dem bitteren Halbfinal-Aus gegen Schottland bedient. „Ich habe die Schnauze voll für heute“, sagte ein sichtlich genervter Clemens. Auch Schindler war geknickt. „Glücklich sind wir natürlich nicht, weil für uns einfach mehr drin war. Wir beide haben Chancen vergeben“, sagte der 26-Jährige. Es bleibt dabei, dass noch nie ein deutscher Spieler oder ein deutsches Team ein Finale bei einem sogenannten Major-Turnier erreicht hat. dpa