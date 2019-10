Warnstreik bei Thermo Fisher

300 Mitarbeiter des Laborgeräteherstellers legen die Arbeit nieder. Sie kämpfen gegen den Abbau von 100 Stellen - und sind zu weiteren Schritten bereit.

Sie skandierten den Slogan „Stoppt die Gier, wir blei-ben hier!“, trugen Schilder mit Aufschriften wie „Das riecht nach Raubtierkapitalismus“ und durchbrachen eine symbolische Mauer, auf der „Thermo blockiert faire Lösung“ stand: Etwa 350 Beschäftigte haben sich laut Betriebsrat am Dienstag an einem Warnstreik am Langenselbolder Standort des Technologieunternehmens Thermo Fisher Scientific beteiligt. Sie legten für drei Stunden die Arbeit nieder, um gegen die Streichung von bis zu 100 von 650 Arbeitsplätzen in Langenselbold und deren Verlagerung ins Ausland, etwa nach Ungarn, zu protestieren. Das Management hatte dies vor eineinhalb Jahren angekündigt. Seitdem wehren sich die Mitarbeiter.

Gestern wurden sie unter anderem von einer 15-köpfigen Delegation von Thermo Fisher Scientific Bremen, rund 50 Mitarbeitern der Hanauer Vacuumschmelze, Bürgern und Politikern unterstützt. Betriebsratschef Walter Heidenfelder schätzt die Zahl der Teilnehmer an Kundgebung und Demonstrationszug auf 600. „Die Solidarität ist groß“, sagt er und verweist darauf, dass es an weiteren Standorten, darunter Dreieich, Schwerte und Bremen, Protestaktionen gegeben habe. „Die Kampfbereitschaft in der Belegschaft ist hoch“, so Heidenfelder. Die Mitarbeiter hätten einen langen Atem. Der Gewerkschafter fordert die Unternehmensleitung auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, sonst könne die Situation eskalieren. Die Einschnitte seien gefährlich für die Qualität und Kundenzufriedenheit. Nach den Worten von Heidenfelder sind die Niedriglöhne im Ausland der alleinige Grund für die Pläne und das Know-how in Selbold unverzichtbar.

Hintergrund des Warnstreiks ist, dass Thermo Fisher die Gespräche – in deren Verlauf die Rettung von 20 der 100 Stellen verkündet wurde – beendet und eine gerichtlich eingesetzte Einigungsstelle eingeschaltet hat. Betriebsrat und IG Metall kritisieren dies scharf, sehen keine Verhandlungen auf Augenhöhe mehr, auch weil Thermo Fisher vor dem Gremium die Gespräche für gescheitert erklären und seine Maßnahmen danach sofort umsetzen könnte. Der erste Termin ist im November, verhandelt wird über den Stellenabbau und die Konditionen für Betroffene.

Die Arbeitnehmervertreter kämpfen daher auch für einen Sozialtarifvertrag, der mit Hilfe von Streiks durchgesetzt werden kann. Zu den Forderungen zählt eine „Transfergesellschaft plus“.

Die Firma weist die Kritik zurück: Sprecherinnen sagten der FR, die geplanten Schritte seien notwendig, dienten etwa dazu, den Onlineservice zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Thermo Fisher habe fast eineinhalb Jahre lang intensiv mit dem Betriebsrat kooperiert und Arbeitsplätze erhalten können. Jetzt sei es an der Zeit, „das Projekt“ abzuschließen, auch im Sinne der verbleibenden Mitarbeiter.