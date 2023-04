Was wird aus der Paulskirche?

Teilen

Die Paulskirche in Frankfurt, fotografiert durch einen Torbogen. © Boris Roessler/dpa

Auf dem Frankfurter Paulsplatz soll es künftig zugehen wie auf dem Marktplatz im antiken Athen. Zum Jubiläum der Nationalversammlung im Mai klappt das aber nicht mehr.

Berlin/Frankfurt/Main - Die Paulskirche als moderne Erinnerungsstätte, ein Haus der Demokratie nebenan als Bildungsstätte und Labor: In Frankfurt soll ein Ort entstehen, an dem Deutschland über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Demokratie nachdenkt. Eine Expertenkommission hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitag dazu Empfehlungen vorgelegt.

Am 18. Mai jährt sich das Zusammentreten der Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche zum 175. Mal. Die Versammlung arbeitete die Paulskirchenverfassung aus - die erste gesamtdeutsche und demokratische Verfassung Deutschlands. Sie wurde zwar nie wirksam, legte aber die Grundlage für spätere deutsche Verfassungen. Beim Festakt zum Jahrestag wird Steinmeier die Festrede halten.

„Die Paulskirche ist einer der herausragenden Orte der deutschen Demokratiegeschichte von gesamtstaatlicher Bedeutung“, sagte Steinmeier am Freitag in Berlin. Sie markiere „den Moment, als aus Untertanen Bürger wurden und ein Geist der Freiheit erwachte, der sich - jedenfalls auf lange Sicht - nicht länger unterdrücken ließ“.

Gerade in einer Zeit, in der Freiheit und Demokratie von innen und außen wieder stärker unter Druck gerieten, solle das Potenzial der Paulskirche noch stärker genutzt werden, sagte Steinmeier laut Redemanuskript. Die Paulskirche könne zu einem bundesweit beachteten Ort werden, „der uns daran erinnert, wie mühsam und verletzlich Freiheit und Demokratie sind, der uns aber zugleich Mut macht, unser Schicksal immer wieder selbst in die Hand zu nehmen und es niemals wieder Autokraten und Extremisten zu überlassen“.

Die Expertenkommission wurde 2021 berufen. Die Mitglieder wurden von Stadt, Land und Bund berufen und trafen sich zu neun Sitzungen. Am Freitag präsentierten sie ihre Vorschläge:

- Die Paulskirche soll modernisiert werden - und zwar auf Basis des Zustands nach dem Zweiten Weltkrieg, keine historische Rekonstruktion älterer Bauphasen.

- Der große Saal, in dem bisher hauptsächlich Festakte stattfinden, soll „flexibler“ genutzt werden.

- Auf einem Teil des Paulsplatzes soll ergänzend das Haus der Demokratie gebaut werden. Es soll ein Ort sein „für den Austausch über aktuelle politische Themen, für Diskussion und Partizipation“.

- Haus der Demokratie und Paulskirche sollen eine „konzeptionelle und räumliche Einheit“ bilden, unter anderem durch eine gemeinsame Dauerausstellung.

- Für den Neubau soll ein internationaler Wettbewerb ausgeschrieben werden. Ein zweiter Wettbewerb wird für das Konzept der Dauerausstellung ausgelobt, ein dritter für Kunst im öffentlichen Raum zum Thema „Zukunft der Demokratie“.

- Letzter Vorschlag ist die Gründung einer öffentlich-rechtlichen Stiftung in Trägerschaft von Stadt, Land und Bund.

Stadt, Land und Bund müssen nun beraten, wie es weitergeht. Sie haben im Grundsatz vereinbart, bei dem Projekt zusammenzuwirken. Ein genauer Zeitplan steht aber noch nicht fest.

Volker Kauder, der Vorsitzende der Expertenkommission, bezeichnete die sanierte Paulskirche und das künftige Haus der Demokratie als „großartige Chance, das Bewusstsein für die Bedeutung der Paulskirche zu schärfen und den historischen Ort für die Fragen kommender Generationen zu öffnen“.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth sagte, die Paulskirche solle zu einem „Ankerpunkt der Verständigung über unser freiheitliches Selbstverständnis“ werden. „Hier soll viel stärker als bisher greifbar werden, warum die Errungenschaft der Demokratie von uns allen jeden Tag aufs Neue gepflegt und verteidigt werden muss.“

Die Expertenkommission hofft, dass Paulskirche und Haus der Demokratie dazu beitragen. Die Mitglieder stellen sich das vor „wie auf dem Marktplatz im antiken Athen“. Nach dem Willen der Kommission werden dort „Gespräche geführt, Ideen ausprobiert, Standpunkte geschärft und Argumente ausgetauscht: über Demokratie, über das Zusammenleben der Menschen, über Entwürfe für morgen“. dpa