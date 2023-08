Wasserverbrauch in Mittelhessen leicht gesunken

Teilen

Wasser fließt durch einen geöffneten Hahn. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

In Mittelhessen ist der durchschnittliche Wasserverbrauch im vergangenen Jahr leicht gesunken. Der tägliche Pro-Kopf-Verbrauch habe bei 115 Litern gelegen und damit 2 Liter unter dem Verbrauch im Jahr 2021, teilte das Regierungspräsidium in Gießen am Dienstag mit. Dass der durchschnittliche Wasserverbrauch in dem heißen und trockenen Jahr 2022 sogar leicht zurückgegangen sei, deute auf ein zunehmendes Bewusstsein in der Bevölkerung hin, interpretierte der Leiter des Dezernats Grundwasserschutz und Wasserversorgung, Sebastian Krug, die Zahlen.

Gießen - Für die Bilanz wurde der Verbrauch an Trink- und Brauchwasser aller 101 mittelhessischer Kommunen erfasst, dort leben insgesamt rund 1,066 Millionen Menschen. Im Schnitt am wenigsten Wasser verbrauchten die Bewohnerinnen und Bewohner im Landkreis Marburg-Biedenkopf mit 110 Liter pro Einwohner (2021: 114), gefolgt vom Lahn-Dill-Kreis mit 112 Liter (114) und dem Landkreis Gießen mit 115 Liter (120). Im Schnitt am meisten Wasser wurden im Landkreis Limburg-Weilburg mit 121 Liter (121) und im Vogelsbergkreis mit 120 Liter (118) verbraucht. dpa