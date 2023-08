Wechselhaftes Wetter in Hessen erwartet

Sonnenstrahlen dringen durch Wolkenlücken. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

In den kommenden Tagen soll das Wetter in Hessen wechselhaft werden. Am Dienstag zeigt sich der Norden Hessens zunächst stark bewölkt mit einzelnen Schauern, während es im Süden des Landes vorwiegend heiter bleibt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Im Laufe des Tages ist vor allem im Norden mit zunehmenden Niederschlägen zu rechnen.

Offenbach - Die Höchstwerte liegen bei 18 bis 22 Grad, wobei es im Süden Hessens wärmer wird. Am Vormittag weht ein frischerer Wind, bei Schauern sind auch stürmische Böen möglich. In der Nacht zum Mittwoch zieht Regen auf, vereinzelt soll es schauern. Einzelne Gewitter sind nicht ausgeschlossen.

Der Mittwoch wird den Meteorologen zufolge zunächst wechselnd bewölkt, mit abziehendem Regen im Südosten. Über den Vormittag kommen aus dem Norden vermehrt Auflockerungen auf und es bleibt trocken. Maximal sind 20 bis 24 Grad zu erwarten, in Hochlagen bleibt es etwas kühler. Am Donnerstag rechnet der DWD mal wieder mit etwas sommerlicherem Wetter: Bei Höchstwerten von 22 bis 26 Grad soll es heiter und niederschlagsfrei werden. dpa