Weidmann soll Aufsichtsratschef werden

Jens Weidmann, damaliger Präsident der Deutschen Bundesbank, spricht während der Bilanz-Pressekonferenz. © Arne Dedert/dpa

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Commerzbank stellen bei der Hauptversammlung an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) die Weichen für einen Wechsel an der Aufsichtsratsspitze: Der ehemalige Bundesbank-Präsident Jens Weidmann soll neuer Vorsitzender der Kontrollgremiums werden, wie das mittlerweile in den Dax zurückgekehrte Frankfurter Geldhaus bereits im November angekündigt hatte.

Frankfurt/Main - Zuvor jedoch müssen die Anteilseigner des seit der Finanzkrise 2008/2009 teilverstaatlichten Instituts Weidmann in den Aufsichtsrat wählen. Nach der Hauptversammlung, die erneut online ausgerichtet wird, soll Weidmann dann als Nachfolger von Helmut Gottschalk zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt werden.

Weidmann wäre der vierte Aufsichtsratschef der Commerzbank innerhalb von drei Jahren. Amtsinhaber Gottschalk amtiert erst seit April 2021 und hat sich aus Altersgründen entschieden, nicht erneut zu kandidieren. Als Bundesbank-Präsident war Weidmann nach gut zehn Jahren im Amt zum 31. Dezember 2021 zurückgetreten. dpa