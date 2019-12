Mann (34) greift Polizisten auf Weihnachtsmarkt in Limburg an - verletzt

Auf dem Weihnachtsmarkt in Limburg (Hessen) randaliert ein Mann greift einen Menschen an. Bei seiner Festnahme verletzt er Polizisten.

Limburg - Ein 34 Jahre alter Mann hat am Samstag (21.12.2019) auf dem Christkindlmarkt in Limburg randaliert und Beamte der Polizei attackiert. Dies teilte die Polizei am Sonntag in einer Meldung mit.

Weihnachtsmarkt in Limburg (Hessen): Mann schlägt auf Menschen ein

Laut dieser randalierte der 34-Jährige gegen 19 Uhr zunächst an einer Glühweinbude am Kornmarkt in Limburg. Dort benahm er sich laut Angaben der Polizei äußerst brutal: Er schlug auf den Betreiber des Glühweinstandes ein. Außerdem zerstörte er Gläser und Becher. Danach flüchtete er laut Polizei Limburg vom Ort seiner Randale. Zum Zustand des Betreibers konnte ein Sprecher der Polizei Limburg keine Angaben machen.

Eine Streife der Polizei, die von einem Anrufer verständigt wurde, nahm noch am betroffenen Glühweinstand die Anzeige auf. Den Randalierer mussten die Polizisten jedoch nicht lange suchen. Die Polizei teilt mit: „Noch während die Beamten sich Notizen machten, erschien der augenscheinlich nicht unerheblich alkoholisierte Randalierer erneut.“

Der Betrunkene randalierte weiter. Er ging zum Verkaufstresen, wischte laut Polizei mit „heftigen Bewegungen“ über ihn. Das Ziel: Weitere Gläser auf den Boden schmeißen und zerstören. Den Beamten der Polizei wurde es nun zu bunt. Sie schritten ein und versuchten den Mann festzuhalten, um ihn an seiner Randale zu hindern.

Mann verletzt auf Weihnachtsmarkt in Limburg (Hessen) Beamte der Polizei

Immer noch war dieser jedoch sehr aggressiv. Er wehrte sich laut Angaben der Polizei Limburg heftig, trat und schlug nach den Beamten. Schließlich konnten die Polizisten die Situation unter Kontrolle bringen, legten dem aggressiven Mann Handschellen an und nahmen ihn fest. Die Polizisten wurden bei der Festnahme verletzt und mussten ihren Dienst beenden. Auf Nachfrage bestätigt ein Sprecher der Polizei: „Die Polizisten wurden leicht verletzt.“

Der Mann wurde mit auf die Dienstelle der Polizei Limburg genommen, dort nahmen die Beamten ihm Blut ab. Die Nacht musste er in der Zelle verbringen.

Randale auf Weihnachtsmarkt in Limburg (Hessen): Kriminalität laut Polizei insgesamt rückläufig

Insgesamt ist die Kriminalität in Hessen rückläufig. Sie sank im Jahr 2018 erneut, wie aus der Kriminalstatistik der hessischen Polizei hervorgeht. Mit rund 373.000 Straftaten wurden knapp 1 Prozent weniger gezählt als im Vorjahr 2017. Zehn Jahre zuvor, im Jahr 2008, waren noch mehr als 407.000 Straftaten registriert worden. Die Gefahr, in Hessen Opfer von Kriminalität zu werden, ist im Jahr 2018 so gering wie seit 40 Jahren nicht mehr, heißt es vom Innenministerium.



