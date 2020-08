Tödlich verunglückt: Zug erfasst 22-Jährige - Schwester kann sich noch retten

Symbolbild: Eine Frau wurde in Niederweimar von einem Zug erfasst. Sanitäter konnten der 22-Jährigen nicht mehr helfen.

Eine 22-Jährige wurde in Niederweimar von einem Zug erfasst. Ihre Begleiterinnen konnten sich noch rechtzeitig retten.

Niederweimar - Tragischer Unfall: Eine Frau ist am Montagabend (10.08.2020) am Bahnhaltepunkt Niederweimar im mittelhessischen Landkreis Marburg-Biedenkopf tödlich verunglückt. Sie wurde von einem Zug erfasst. Das berichtet die Bundespolizei Kassel.

Tödlicher Unfall: Schwester und Freundin konnten sich noch retten

Die 22-Jährige war gemeinsam mit ihrer Schwester und einer Freundin gegen 19.15 Uhr mit einer Regionalbahn aus Frankfurt am Main in Niederweimar angekommen. Als das Trio hinter der Regionalbahn die Gleise überqueren wollten, übersahen die drei Frauen offenbar einen Zug, der die 22-Jährige erfasste. Sie verstarb an der Unfallstelle. Die anderen Frauen konnten sich noch rechtzeitig retten.

Notfall-Seelsorger betreuten die beiden Frauen und den Triebfahrzeugführer des Unfallzugs. Die Strecke blieb bis 23 Uhr komplett gesperrt.

Am selben Tag kam es auch im Landkreis Kassel zu einem tödlichen Unfall. Ein Fahrradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. (Jan-Frederik Wendt)