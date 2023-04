Weitere Störungen im S-Bahn-Verkehr

Teilen

Zugreisende warten im Hauptbahnhof von Frankfurt auf die Einfahrt einer S-Bahn. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Viele Fahrgäste der S-Bahn im Rhein-Main-Gebiet haben am Montag Geduld benötigt. Zunächst fielen ab dem Morgen in Offenbach und Frankfurt wegen einer Signalstörung Züge aus, am Nachmittag sorgte eine Weichenstörung nahe der Konstablerwache in Frankfurt für Verspätungen, wie eine Bahnsprecherin sagte. Wie lange die Behebung der Weichenstörung dauere, sei noch ungewiss.

Frankfurt/Offenbach - Die Signalstörung im Tunnel war am Mittag repariert worden. Nach den Bauarbeiten am S-Bahn-Tunnel sollte eigentlich mit Ende der hessischen Osterferien ab diesem Montag der Verkehr wieder nach Plan laufen. dpa