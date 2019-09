Brand in der JVA: Ein Häftling schwer verletzt

Bei einem Brand in der JVA in Weiterstadt ist am Samstagnachmittag ein Häftling schwer verletzt worden.

Bei einem Brand in der JVA in Weiterstadt ist am Samstagnachmittag ein Häftling schwer verletzt worden. Die Kripo ermittelt, wie es zu dem Feuer kommen konnte.

Update vom Sonntag, 01.09.2019, 9.58 Uhr: Nach dem Brand in der JVA in Weiterstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) gibt die Polizei neue Details bekannt - unter anderem dazu, wie schwer die Verletzungen des Häftlings sind. Der Mann habe Rauchgas eingeatmet und sei mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Dort kam er in eine Druckkammer.

Weitere Insassen des Gefängnisses wurden nicht verletzt. „Die anderen Insassen hatten zu dem Zeitpunkt des Brands eine Stunde Freigang im Hof, sie waren also alle nicht da“, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage.

Während der Löscharbeiten musste das betroffene Gebäude geräumt werden. Die Häftlinge wurden in anderen Teilen des Geländes untergebracht. Die Brandursache ist weiterhin unklar. Die Kripo ermittelt.

Brand in der JVA Weiterstadt: Großeinsatz der Rettungskräfte

Erstmeldung vom Samstag, 31.08.2019, 18.56 Uhr: Weiterstadt - Am Samstagnachmittag ist es in einer Zelle der JVA Weiterstadt zu einem Brand gekommen. Dabei wurde ein Häftling schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Düsseldorf geflogen. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot an. Wie es zu dem Feuer kam, ist bislang noch unklar.

kb/kke

