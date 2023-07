Weltkriegsbombe zwischen Offenbach und Heusenstamm gefunden

Ein Absperrband wird vor einem Polizeiwagen ausgerollt. © David Inderlied/dpa/Illustration

Zwischen Offenbach und Heusenstamm (Landkreis Offenbach) ist am Montag eine Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Fundort der 250-Kilo-Bombe deutschen Fabrikats ist eine Wiese nahe einer Gaststätte, wie die Kommunen mitteilten. Da brennbare Flüssigkeit auslaufe, solle die Bombe so bald wie möglich kontrolliert gezündet werden.

Heusenstamm/Offenbach - Am frühen Nachmittag begann die Evakuierung von Häusern eines Heusenstammer Wohngebiets, eine Unterkunft für die betroffenen Bewohner wurde eingerichtet. Die Häuser sollen spätestens bis 17 Uhr geräumt sein. Die Maßnahmen könnten insgesamt bis zum Abend dauern, erklärten die Kommunen.

Es werde zu Behinderungen im Berufsverkehr am Nachmittag und am Abend kommen. Die A3, die sich am Außenrand des Evakuierungskreises um den Fundort befindet, bleibe aber uneingeschränkt befahrbar. dpa