Weniger Studienangebote mit Numerus clausus in Hessen

Studenten betreten und verlassen die Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt-Bockenheim. © picture alliance / dpa/Archivbild

Weniger als ein Drittel der Studienangebote in Hessen unterliegen einer Untersuchung zufolge noch einer Zulassungsbeschränkung. Im Wintersemester 2023/24 haben im Bundesland rund 30,7 Prozent aller Studiengänge einen sogenannten Numerus clausus (NC). Im Bundesdurchschnitt sind es knapp 38 Prozent. Das ergab eine Auswertung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh.

Gütersloh/Wiesbaden - Bundesweit den höchsten NC-Anteil gibt es demnach in Hamburg mit 62,8 Prozent, den niedrigsten in Thüringen mit 19,6 Prozent.

Im Vergleich zum vorangegangenen Wintersemester ist die NC-Quote in Hessen leicht gesunken, von 33,2 Prozent auf nun 30,7 Prozent. In den Rechts-, Wirtschafts-, Gesellschafts- und Sozialwissenschaften sind der Untersuchung zufolge knapp die Hälfte (48,5 Prozent) der Studienangebote zulassungsbeschränkt, in den Ingenieurwissenschaften jedes zehnte Studienangebot (10,4 Prozent). Die höchste NC-Quote hat unter den großen Hochschulstandorten mit 42 Prozent die Universität in Frankfurt, es folgen Darmstadt (18 Prozent), Gießen (15 Prozent), Kassel (13 Prozent) und Marburg (12 Prozent).

Der Trend zeigt generell nach unten. Grund laut den Autoren: Während die Zahl der Studienangebote in den vergangenen Jahren stieg, gibt es weniger Studienanfänger.

Bei zulassungsfreien Angeboten reichen für das Einschreiben Abitur, Bachelorabschluss oder andere Voraussetzungen wie ein Praktikum. Gibt es eine Zulassungsbeschränkung mit einem NC, dann hat die Uni eine Höchstzahl von Studierenden festgelegt. Hier ist dann eine Bewerbung um einen Platz nötig. Ausgewählt wird anhand von Noten, Testergebnissen oder Berufserfahrung. dpa