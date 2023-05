Wer hat Anhänger auf Auto abgestellt? - Polizei steht vor kuriosem Fall

Von: Christoph Sahler

Unbekannte haben einen Anhänger auf einem Auto abgestellt. © Polizei Mittelhessen

Ein oder mehrere Unbekannte haben im Lahn-Dill-Kreis einen Pkw-Anhänger auf einem Auto abgestellt. Die Polizei Mittelhessen sucht Zeugen.

Herborn - In einem kuriosen Fall ermittelt derzeit die Polizei in Herborn (Lahn-Dill-Kreis). Unbekannte haben einen Anhänger auf einem Auto abgestellt.

Wie die Beamten berichteten, hätte ein Mann am Samstagabend (20. Mai) die Polizei darüber informiert, dass in der Junostraße ein Anhänger auf einem Pkw stehen sollte. Die Polizisten rückten aus und tatsächlich fanden sie einen Pkw-Anhänger vor, der auf dem Dach eines silbernen VWs stand. Der Anhänger soll sich um 19.30 Uhr noch in der Junostraße Höhe der Hausnummer 20 befunden haben.

Kurioser Vorfall in Herborn: Pkw-Anhänger auf Autodach abgestellt

„Offenbar hatte ein bislang Unbekannter, vermutlich mit einem Stapler, den Pkw-Anhänger aufgeladen und ihn rund 100 Meter weiter, auf dem Dach des Golfs wieder abgeladen“, vermutet die Polizei Mittelhessen. Der VW sei durch die Aktion beschädigt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen: Wem sind Personen in der Junostraße aufgefallen, die den Anhänger umgesetzt haben? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Telefonnummer 02772 / 47050. (csa)

