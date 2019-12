Offenbacher verhilft Hanauer als Telefon-Joker zu riesigem Gewinn - Hätten Sie´s gewusst?

Beim „Wer wird Millionär - Zocker-Special“ in RTL räumt ein Lehrer aus Hanau mit der Hilfe eines Kollegen aus Offenbach als Telefon-Joker eine hohe Gewinnsumme ab.

Offenbach/Hanau - Beim „Wer wird Millionär - Zocker-Special“ von Fernseh-Sender RTL hat am Montagabend Lehrer Falco Schulze aus Hanau 125.000 Euro abgeräumt. Unterstützt hat ihn dabei entscheidend Lehrer-Kollege Jakob Langenohl aus Offenbach als Telefonjoker. Doch von Anfang an.

Wer wird Millionär (RTL): Lehrer aus Offenbach hilft Kollegen aus Hanau

Schulze, der Chemie und Physik unterrichtet, stieg als erster von zwei Kandidaten an diesem Abend auf den Ratestuhl. Gleich zu Beginn der Show sorgte der 34-Jährige für einige Lacher, als er erzählte, dass ihm beim Ziehen des Parktickets aufgefallen war, dass er keinen Cent Bargeld dabei habe. Auf die Nachfrage von Wer Wird Millionär-Moderator Günther Jauch antwortete der Pädagoge aus Hanau: „Vertrottelt ist bei mir sehr wahrscheinlich, aber noch wahrscheinlicher ist bei mir, dass meine Freundin damit einkaufen war. Ein Gag, der während des Abends immer wieder aufgegriffen wurde.

Wer wird Millionär (RTL): Falco Schulze aus Hanau gewinnt 125.000 Euro

Im weiteren Verlauf der Sendung arbeitete sich der 34-Jährige dann erfolgreich bis zur 16.000 Euro-Frage vor - wenngleich er bei der ein oder anderen Frage ziemlich zocken musste. Richtig ins Schwimmen geriet der Naturwissenschafts-Experte dann, als er ein „indeklinables Adjektiv“ benennen sollte. Nach einigem Zögern entschied sich Schulze gegen die falschen Antworten „rot“, „violett“ sowie „purpurn“ und lag mit „rosé“ goldrichtig.

+ Bei dieser „Wer wird Millionär?“-Frage hat Jakob Langenohl aus Offenbachdie richtige Antwort geliefert. Screenshot: TV

Weil er damit alle bisherigen Fragen ohne Joker beantwortet hatte, erspielte sich der Lehrer aus Hanau vier frische Joker und gleichzeitig die Chance auf den Gewinn von zwei Millionen - eine Sonderregel gegenüber dem normalen „Wer wird Millionär“, wo am Ende maximal eine Million als Gewinn warten.

Wer wird Millionär (RTL): Telefon-Joker aus Offenbach beantwortet Frage

Mit der Hilfe der Joker hangelte sich Falco Schulze dann erfolgreich bis zur 250.000 Euro-Frage. Dass er diese erreichte, verdankte er schließlich Lehrer-Kollege Jakob Langenohl, der auf einem Gymnasium in Offenbach unter anderem Mathematik unterrichtet. Als Telefon-Joker lieferte er die richtige Antwort zu der Frage „Was haben Donald Trump und Boris Johnson gemeinsam?“ Beide sind in New York geboren.

An die Beantwortung der Viertelmillion Euro-Frage wagte sich der 34-Jährige dann aber nicht mehr. Als er nicht sicher wusste, ob A) Tätowierer, B) Förster, C) Schneider oder D) Akupunkteure „berufsbedingt mit Rund-, Flach und Magnumnadeln zu tun haben“, stieg er aus (richtig war Antwort A) und freute sich über seinen Gewinn von 125.000 Euro. Von Kevin Bien

