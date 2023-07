Wegen Trockenheit: Stadt Frankfurt warnt vor herunterfallenden Ästen

Von: Robin Kunze

Die Trockenheit macht selbst gesund wirkende Bäume und belaubte Äste brüchig - nicht nur im Frankfurter Stadtwald ist jetzt Vorsicht geboten.

Frankfurt - Die hohen Temperaturen und der ausbleibende Niederschlag haben eine anhaltende Trockenheit zur Folge, die jetzt für eine spezielle Gefahr sorgt: Grünastbruche. Vor den von Bäumen abbrechenden Ästen warnt nun Klima- und Umweltdezernentin Rosemarie Heilig aus Frankfurt.

„Einzelne und voll belaubte Äste können unvermittelt abbrechen“, warnt Heilig in einer Pressemitteilung der Stadt. Das Tückische: Nicht nur abgestorbenes Holz, das optisch häufig als solches zu erkennen ist, droht abzubrechen, sondern auch Äste von augenscheinlich gesunden Bäumen. Hauptursache für das Abbrechen voll belaubter Äste sei eine unzureichende Wasserversorgung. In der Folge könne es dann zum Ausbrechen ansonsten völlig gesunder und belaubter, im Einzelfall auch stärkerer Äste kommen.

Auch scheinbar vollkommen gesunde Bäume können aufgrund der anhaltenden Trockenheit Äste verlieren - eine Gefahr nicht nur für parkende Autos.

Frankfurt: Äste können von Bäumen abbrechen - Gefahr bei Sturm, Starkregen und Gewitter besonders hoch

Die Stadträtin mahnt deshalb jetzt zur Vorsicht und bittet um erhöhte Aufmerksamkeit nicht nur im Stadtwald, sondern auch in Parks und Grünanlagen, im Bereich von Straßenbäumen und auf den Friedhöfen. Die Gefahr bestehe aber generell bei allen Bäumen, somit ist also auch auf allen privaten Flächen besondere Vorsicht geboten.

Besonders gefährlich sei die Gefahr der Grünastbrüche bei Sturm, Starkregen und Gewittern. Unter diesen Bedingungen würden Äste besonders leicht abbrechen. In der jüngeren Vergangenheit zeigte sich, dass dies nicht nur hohe Sachschäden anrichten, sondern auch lebensgefährlich für Spaziergänger*innen sein kann.

Unvorhersehbare Gefahr: Grünflächenamt sollte bei Astbrüchen informiert werden

Speziell Pappeln, Rosskastanien, Eschen und Buchen seien in den vergangenen Jahren in Frankfurt nachweislich gefährdet gewesen. Nun seien aber auch andere Baumarten angesichts der extrem ausgetrockneten Böden vermehrt betroffen. „Grünastabbrüche sind nicht vorhersehbar, trotz regelmäßiger Kontrollen“, so Dezernentin Heilig.

Bei Schäden in den öffentlichen Grünflächen, im Stadtwald und an den Straßenrändern ist das Grünflächenamt unter der Rufnummer 069 / 212-30991 zu informieren. Bei Abbrüchen auf allen anderen Flächen ist der Notruf der Feuerwehr die richtige Wahl. (red/rk)