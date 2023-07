Schwertransport blockiert A648-Zubringer bei Frankfurt – Vollsperrung bis Mittag

Von: Caspar Felix Hoffmann

Ein Schwertransporter hat sich am Westkreuz Frankfurt auf der Überleitung von der A5 auf die A648 in Richtung Wiesbaden festgefahren.

Frankfurt – Ein Schwertransporter hat sich am Freitag (7. Juli) am Westkreuz Frankfurt auf der Überleitung von der A5 auf die A648 in Richtung Wiesbaden festgefahren und sorgt seit den frühen Morgenstunden für eine Vollsperrung der Überleitung. Der mit zwei großen Containern beladene Lkw steckt auf der einspurigen Überleitung fest und behindert seit etwa 3.40 Uhr den Verkehr.

Ein Schwertransport blockiert die Auffahrt von der A5 auf die A648 am Westkreuz Frankfurt. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Westkreuz Frankfurt: Schwertransport blockiert A648-Zubringer

Nun soll das Fahrzeug rückwärts aus der misslichen Lage manövriert werden. Dazu ist jedoch eine Genehmigung der Autobahnmeisterei erforderlich, die voraussichtlich erst im Laufe des Vormittags erteilt werden kann. Das teilte die Autobahnpolizei auf Anfrage dieser Redaktion mit. Erst dann kann der Fahrer seine Fahrt fortsetzen.

Bisher hat der liegengebliebene Schwertransporter keine größeren Verkehrsbehinderungen verursacht. Sollte sich die Bergung jedoch bis in den Nachmittag hinziehen, ist mit erheblichen Staus im Feierabendverkehr zu rechnen. Die Autobahnpolizei rechnet damit, dass die Bergung bis in die Mittagsstunden dauern könnte. (cas)

