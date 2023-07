Steife Brise und Gewitter in Nordhessen: DWD warnt vor starkem Wind in und um Kassel

Von: Anna Kirschner

Teilen

Das Wetter rund um Kassel und Göttingen bleibt wechselhaft. Auch für Dienstag ist starker Wind angekündigt. Gewitter sind ebenfalls möglich.

Kassel/Göttingen – Für Nord- und Mittelhessen sowie Südniedersachsen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Montag (31. Juli) eine Wetterwarnung herausgegeben. Die Warnung der Stufe 1 gilt für ganz Nordhessen, also die Landkreise rund um Kassel, aber auch die Gegend rund um Göttingen.

Am Montag wird es um Kassel und Göttingen windig

Ein Windsack weht bei stürmischem Wetter im Wind (Symbolbild). © Silas Stein/dpa/Symbolbild

Bis etwa 20 Uhr gilt die Warnung der Meteorologen vor Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 Kilometer pro Stunde (Windstärke 7, BFT) aus südwestlicher Richtung. In höheren Lagen kann auch die Windstärke 8 erreicht werden. Konkret gilt die Warnung für die folgenden Landkreise:

Kreis und Stadt Kassel

Kreis Waldeck-Frankenberg

Schwalm-Eder-Kreis

Kreis Hersfeld-Rotenburg

Werra-Meißner-Kreis

Kreis Göttingen

Kreis Northeim

Kreis Marburg-Biedenkopf

Vogelsbergkreis

Kreis Fulda

Gewitter am Dienstag in ganz Hessen möglich

Am Dienstag könnte es in ganz Hessen zu Gewittern kommen. Der DWD warnt, dass es in ganz Hessen Schauer, Gewitter und teils starke Böen (Windstärke 7-8) geben kann. Welche Landkreise besonders betroffen sein werden, ist am späten Montagnachmittag noch nicht bekannt. Wer genau wissen will, wo während des Gewitters möglicherweise Blitze einschlagen, kann dies auf einem Blitzradar online verfolgen.

Dauerregen rund um Marburg, Fulda und im Vogelsberg

Weiter warnt der DWD in den Landkreisen Marburg-Biedenkopf, Fulda und Vogelsberg vor Dauerregen und Hochwasser. In den drei Landkreisen in Mittelhessen gilt bis Dienstagmittag eine Wetterwarnung der Stufe 2. Die Meteorologen rechnen dort mit Dauerregen, der bis zu 45 Liter pro Quadratmeter bringen könnte. Hier heißt es also: Gummistiefel und Regenschirme einpacken.

Nachlassen soll der Regen in den Kreisen Fulda und Vogelsberg gegen Dienstagmittag, im Landkreis Marburg-Biedenkopf schon am frühen Morgen. (Anna Kirschner)