Wetter am Freitag heiter: Dann Schauer und Gewitter

Sonnenblumen stehen bei Sonnenschein auf einem Feld. © Christoph Schmidt/dpa/Symbolbild

In Hessen müssen sich die Menschen nach einem meist heiteren Freitag gegen Schauer und Gewitter wappnen. Am Freitag sei es noch trocken, gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) bekannt. Die Temperaturen liegen demnach bei Höchstwerten von 27 bis 30 Grad sowie in Hochlagen bei 22 bis 25 Grad. Dazu komme ein meist schwacher Wind.

Offenbach - Am Samstag ziehen schon am Vormittag laut DWD immer mehr Wolken auf, gebietsweise kommt es auch zu schauerartigem Regen. Ab dem Nachmittag gebe es dann stellenweise kräftige Schauer und mitunter auch Gewitter mit Starkregen und Hagel. Das Thermometer zeigt dabei zwischen 28 und 33 Grad an. Der Wind gehe schwach bis mäßig, frische jedoch bei Regen und Gewitter auf und könne sich lokal zu schweren Sturmböen steigern.

Am Sonntag beruhigt sich das Wetter in Hessen wieder. Der Himmel sei wechselnd bewölkt; Regen gebe es keinen, teilte der DWD mit. Derweil liegen die Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad sowie über Hochlagen bei 21 Grad. Dazu komme ein mäßiger und zeitweise stark böiger Wind. dpa