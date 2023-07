Sturm: DWD weitet amtliche Wetterwarnung für die Region Kassel aus

Von: Sebastian Richter, Florian Dörr

Der Deutsche Wetterdienst warnt in Hessen vor heftigem Wind. (Symbolfoto) © Federico Gambarini/dpa

In Hessen gibt es die nächste Wetterwarnung. Diesmal warnt der Deutsche Wetterdienst vor teils heftigem Wind. Vor allem in Nordhessen soll es zur Sache gehen.

Update vom Mittwoch, 5. Juli, 11.37 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst hat seine Warnungen für Hessen aktualisiert. Betroffen ist insbesondere Nordhessen. Während am Mittwoch (5. Juli) für das komplette Bundesland Warnungen der Stufe 1 vor Windböen gelten, gilt für Teile der Region rund um Kassel die Warnstufe 2. Hier ist bis in den Nachmittag mit Sturmböen zu rechnen. Betroffen davon sind Teile folgender Landkreise:

Kassel

Werra-Meißner-Kreis

Waldeck-Frankenberg

Schwalm-Eder-Kreis

Landkreis Marburg-Biedenkopf

Vogelsbergkreis

Landkreis Fulda

Die amtliche Warnung vor Sturmböen in Teilen Hessens gilt bis Mittwoch, 16 Uhr, kann aber im Laufe des Tages verändert werden.

Schon wieder amtliche Wetterwarnung in Hessen: Diesmal wird‘s stürmisch

Erstmeldung vom Dienstag, 4. Juli, 20.05 Uhr: Der Sommer 2023 ist geprägt von Wetterwarnungen. Bei dem bisher heftigsten Unwetter des Jahres war die Feuerwehr hunderte Male allein in Hessen im Einsatz. Für Mittwoch (5. Juli) gibt es nun vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erneut eine Warnung: diesmal vor Wind. Während in den meisten hessischen Kreisen lediglich vor Windböen gewarnt wird, gibt es in einigen Kreisen auch eine amtliche Warnung vor Sturmböen.

In Deutschland ist nach Angaben des DWD vor allem in Norddeutschland in Küstennähe mit heftigem Wind zu rechnen, dort warnen die Wetterexperten vor Orkanböen (Stufe 3 von 4). Die Warnung gilt mit Stufe 2 - und damit Sturmböen - allerdings auch für Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen - und teilweise auch in Hessen. In ganz Hessen muss man sich am Mittwoch zumindest auf starke Windböen einstellen.

Amtliche Wetterwarnung: Vor allem Nordhessen betroffen

Laut der Warnung des DWD kann es auch in einigen Gebieten in Hessen heftigen Wind geben. In diesen Gebieten gelten die Warnungen:

Sturmböen: Stufe 2 von 4

Kreis und Stadt Kassel (6 bis 16 Uhr)

Kreis Waldeck-Frankenberg (6 bis 16 Uhr)

Windböen: Stufe 1 von 4

Vogelsbergkreis (0 bis 16 Uhr)

Kreis und Stadt Kassel (0 bis 6 Uhr)

Kreis Bergstraße (6 bis 16 Uhr)

Kreis Hersfeld-Rotenburg (6 bis 16 Uhr)

Stadt Frankfurt (0 bis 16 Uhr)

Kreis Fulda (6 bis 16 Uhr)

Odenwaldkreis (6 bis 16 Uhr)

Kreis und Stadt Offenbach (0 bis 16 Uhr)

Kreis und Stadt Darmstadt (6 bis 16 Uhr)

Main-Taunus-Kreis (0 bis 16 Uhr)

Kreis Marburg-Biedenkopf (0 bis 16 Uhr)

Kreis Limburg-Weilburg (0 bis 16 Uhr)

Lahn-Dill-Kreis (0 bis 16 Uhr)

Kreis Waldeck-Frankenberg (0 bis 6 Uhr)

Main-Kinzig-Kreis (0 bis 16 Uhr)

Schwalm-Eder-Kreis (0 bis 16 Uhr)

Hochtaunuskreis (0 bis 16 Uhr)

Kreis Gießen (0 bis 16 Uhr)

Kreis Groß-Gerau (0 bis 16 Uhr)

Wetteraukreis (0 bis 16 Uhr)

Werra-Meißner-Kreis (6 bis 16 Uhr)

Während in Gebieten der Warnstufe 1 der Wind Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h erreicht, können die Sturmböen der Stufe 2 Geschwindigkeiten von bis zu 70 km/h erreichen. In hohen, offenen Gebieten könnte es auch zu schweren Sturmböen von bis zu 95 km/h kommen, so der DWD. Es bestehe die Gefahr von herabfallenden Gegenständen, auch Äste können abgerissen werden.

Die Warnungen gelten zunächst bis 16 Uhr. Sollte der Wind nicht nachlassen, können sie aber noch verlängert werden. Zum Ende der Woche meldet sich ein anderes Wetterextrem in Hessen zurück: Dann die Hitze wiederkommen. (spr)