Überraschende Wetter-Wende im Februar: Schlägt jetzt die Winter-Keule richtig zu?

möglich Die nächsten Wochen werden wegweisend für den Rest des Winters

Offenbach – Beim Wetter in Deutschland hat der Winter Fans der kalten Jahreszeit bislang nur Magerkost geliefert. Der Winter war viel zu mild für seine Verhältnisse und recht verregnet. Statt Dauerfrost und Schnee gab es meist Regen, Sturm und herbstliche Temperaturen. Kinder, die Schneemänner bauen, sind bislang eine Seltenheit. Lange sah es auch für Februar so aus, als würde der Winter ins Wasser fallen. Kommt jetzt die überraschende Wende?

Wetter in Deutschland: Gibt es noch Schnee im Februar?

Vor einigen Wochen waren sich die Wetterexperten noch einig, dass beim Wetter in Deutschland auch der Februar zu mild wird und der Winter ins Wasser fällt. „Schauen wir uns die aktuelle Februarprognose an, so könnte es in dem Monat rund drei Grad wärmer als üblich werden. Damit würde auch der 3. Wintermonat deutlich zu warm ausfallen. Wir kommen der Herbstprognose immer näher! Damals sagte der US-Wetterdienst NOAA, dass uns möglicherweise der wärmste Winter aller Zeiten bevorstehen könnte. Wir sind kurz davor, dass die Kollegen aus den USA einen echten Volltreffer mit Ihrer Prognose landen könnten“, erklärte Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net in der vergangenen Woche. Diese hatten schon vor Monaten beim Wetter in Deutschland einen Rekordwinter vorhergesagt.

Doch jetzt kommt die überraschende Winter-Wende im Februar: Während die ersten Tage des neuen Monats sehr mild werden, wächst danach die Wahrscheinlichkeit von Schnee und Frost stetig. Das europäische Wettermodell und die Computer des amerikanischen Wetterdienstes sehen in ihren aktuellen Berechnungen eindeutig Chancen für den Winter, berichtet wetter.de.

Wetter in Deutschland: Wintereinbruch im Frühling schon bald?

Das amerikanischen Wettermodell (GFS) sagt beim Wetter in Deutschland im Februar den schnellsten Wintereinbruch vorher. Demnach würde die Winter-Keule bereits zu Beginn der nächsten Woche geschwungen werden. Im Westen von Deutschland soll es demnach im Februar Temperaturen von knapp unter minus zehn Grad geben, was am Tag Höchstwerte um den Gefrierpunkt bedeuten würde.

Die aktuelle Lage des Wetters ist sehr spannend und wegweisend für den Rest des Winters in Deutschland. Sollte sich in den ersten beiden Wochen des Februars der milde Winter durchsetzen, wird er es eng für Eis und Schnee im Ende Februar und im März.

Von Christian Weihrauch

