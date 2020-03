Winter stellt neuen Rekord auf - Experte spricht von „Schockprognose“

Der Winter in Deutschland stellt einen neuen Rekord auf. Ein Experte spricht bei der Wetter-Vorhersage von einer „Schockprognose“.

Update vom Mittwoch, 26.02.2020, 11.30 Uhr: Der Winter in Deutschland steuert auf einen neuen Rekord zu. Selbst wenn das Wetter in der kommenden Wochen noch einmal kälter werden sollte, war der Winter 2019/2020 viel zu mild. Die Wettervorhersage*, die Wetterexperte Dominik Jung bereits im September gemacht hat, trifft als ein. Er sprach damals von einer Schockprognose für alle Winterfans. Der Winter 2019/2020 wird wohl der zweitwärmste Winter seit 1881 werden“, zieht Wetterexperte Jung ein Fazit zum Wetter.

Wetter in Deutschland: Winter ist viel zu mild - Experte: „Stimmt etwas ganz gewaltig nicht“

Update vom Freitag, 17.01.2020, 12.33 Uhr: Das Wetter in Deutschland hält auch im Winter 2020 so manche Überraschung parat. Der Winter ist aktuell so mild wie schon lange nicht mehr. Deutschland steuert weiterhin auf einen wahren Rekordwinter zu. Der Januar in Deutschland ist derzeit wärmer als der Monat März.

„Unfassbar! Der Januar hat bisher deutschlandweit eine durchschnittliche Temperatur von 4,1 Grad erreicht. Im langjährigen amtlichen Mittel der Jahre 1961 bis 1990 liegt der März bei einer mittleren Temperatur von 3,5 Grad und da liegt der Januar 2020 deutlich drüber. Aber auch mit dem Mittel 1981 bis 2010 liegt der Januar 2020 zumindest mit dem März gleichauf. In diesem 30-Jahres-Mittel hat der März eine mittlere Temperatur von 4,3 Grad, also recht ähnlich zu der im aktuellen Januar. Damit ist mehr als eindeutig klar: In diesem Winter stimmt etwas ganz gewaltig nicht“, erklärt Wetterexperte Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net zum Wetter im Winter in Deutschland.

Wetter im Winter: Experte gibt „Schockprognose“ ab - Deutschland steuert auf Rekordwinter zu

Update vom Montag, 6.01.2020, 11.28 Uhr: Der Winter in Deutschland ist offenbar scheintot. Das Wetter startet 2020 genauso, wie es aufgehört hat: Der Winter ist 2019/2020 extrem mild. Der Dezember 2019 war drei Grad wärmer verglichen mit dem langjährigen Klimamittel und damit landete der Dezember 2019 unter den zehn wärmsten Dezember-Monaten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die schlimmsten Berechnungen vom US-Wetterdienst NOAA scheinen sich zu bewahrheiten.

Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net sprach deshalb schon im vergangenen Jahr über eine „Schockprognose“ für Winterfreunde. Denn Deutschland steuert beim Wetter im Winter 2019/2020 auf einen neuen Rekordwinter zu. „Der Winter ist in dieser Saison in der Tat wie ein schlapper Bettvorleger. Außer etwas Nachtfrost und ein paar kühlen Tagen konnte er bisher fast noch überhaupt nicht in Erscheinung treten“,

Wetter im Winter: Deutschland droht ein neuer Rekordwinter - Experte macht Schockprognose

Update vom Montag, 23.12.2019, 10.58 Uhr: In Deutschland deutet alles auf den angekündigten Rekordwinter hin. Das Wetter bleibt viel zu warm für diese Jahreszeit, weiße Weihnachten fällt fast überall ins Wasser. „Der Dezember ist mittlerweile 3,3 Grad zu warm und damit auf Rekordkurs in Sachen Mildwinter. Nach den Berechnungen des amerikanischen Wetterdienstes war bereits seit Oktober ein echter Mildwinter angekündigt worden.

Über die Weihnachtstage bleiben 95 Prozent des Landes grün und immerhin kann man bequem seine Verwandten besuchen, ohne winterliche Behinderungen“, verspricht Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net. Schon vor Monaten hatten Wetterexperten eine Schockprognose für diesen Winter abgegeben.

Wetter im Winter: Es droht ein neuer Rekordwinter - Experte macht „Schockprognose“

Update vom Montag, 16.12.2019, 10.55 Uhr: Der Winter ist weiter viel zu warm. Bisher ist der Dezember laut Wetter-Experte Dominik Jung zwei Grad wärmer als im langjährigen Durchschnitt - Tendenz steigend. Am morgigen Dienstag könnte das Thermometer stellenweise auf bis zu 20 Grad steigen - bis einschließlich Heiligabend pendeln sich die Werte zwischen 7 und 17 Grad ein.

„Da stellt sich im Süden Deutschlands sogar nochmal Biergartenwetter ein und das mitten im Dezember. Weihnachtsstimmung kommt da kaum auf“, urteilt Jung über den Wetter-Trend im Winter. Auch nach Weihnachten soll es zunächst mild bleiben.

Wetter-Experte: Winter in Deutschland weiter viel zu warm

Update vom Donnerstag, 28.11.2019, 13.29 Uhr: Der Rekordwinter in Hessen und dem Rest von Deutschland wird immer wahrscheinlicher. Während Experten noch vor Monaten nur vage Vorhersagen machen konnten (siehe Updates weiter unten), kristallisiert sich jetzt immer stärker heraus, dass dieser Winter einen Rekord aufstellen könnte.

Die US-Experten vom US-Wetterdienst NOAA haben eine „Schockprognose“ für alle Winterfreunde. "Insgesamt sieht der US-Wetterdienst NOAA genau wie der europäische Wetterdienst ECMWF einen sehr warmen und niederschlagsreichen Winter für Deutschland“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net. über den Winter.

Wetter in Hessen: Experten sprechen von Rekordwinter

Update vom Freitag, 1.11.2019, 15:07 Uhr: Gleich zwei große, renommierte meteorologische Institute haben in Computermodellen eine erste Prognose für den anstehenden Winter errechnet. Und leider stimmen die beiden Vorhersagen weitgehend überein: Der Winter könnte in diesem Jahr wohl eher, grau, nass und viel zu mild werden.

Wenn die Strömungsverhältnisse so bleiben wie errechnet, wird im Dezember und Januar jede Menge feuchte Atlantikluft zu uns nach Europa geschaufelt. Und das bedeutet nicht etwa strahlend blauer Himmel, knackig-kalte Temperaturen und Schnee. Sondern graue Weihnachten bei Schmuddelwetter. Die ausführlichen Erläuterungen zum Winter-Wetter finden Sie hier.

Wetter an Weihnachten: Rekordwinter bringt schlechte Nachrichten

Update vom Dienstag, 08.10.2019, 18.07 Uhr: Der Winter und damit auch Weihnachten nahen. Doch wie wird das Wetter an Heiligabend und den Feiertagen 2019 in Hessen? Können sich Kinder und Erwachsene dieses Jahr auf Schnee freuen, oder bringt der mögliche Rekordwinter sogar Sonnenschein?

Rekordtemperaturen, eisige Kälte, Schneemassen und Überflutungen - wie hängt das alles zusammen? Die Großlage beim Wetter im November.



Ein Wetterexperte gibt auf Nachfrage von op-online.de eine erste Einschätzung ab. „Es gibt Monatstrends, die versuchen abzuschätzen, ob ein Monat wärmer oder kälter werden kann als normal. Der Dezember 2019 soll demnach wärmer werden, rund zwei Grad wärmer als im Klimamittel“, erklärt Dominik Jung, Diplom-Meteorologe von www.wetter.net.

Wetter in Hessen: Gibt es Schnee an Weihnachten? So groß ist die Wahrscheinlichkeit

Dazu ergänzt er: „Das sagt uns aber immer noch nichts über das Wetter am 24., 25. oder 26. Dezember, auch wenn ein milder Monat für Schnee zum Fest in Niederungen natürlich schlecht ist.“ Doch auch wenn der Dezember wärmer als in Schnitt werden soll, kann es dennoch an Weihnachten schneien und kalt werden.

Eine genau Prognose kann nämlich erst fünf bis zehn Tage vor Weihnachten gemacht werden. Dennoch hat Wetterexperte Jung einen Tipp: „ Allgemein liegt die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten im Flachland nur bei fünf bis 20 Prozent. Ich tippe, dass es auch dieses Jahr mit einer Schneedecke zum Fest in den Niederungen schwer werden wird.“

Was wird aus dem Winter? Meteorologen warnen vor Rekordtemperaturen

Update vom Montag, 23. September, 12.56 Uhr: Fällt der Winter in diesem Jahr aus? Diese Frage stellt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net. Denn US-Experten vom US-Wetterdienst NOAA haben eine „Schockprognose“ für alle Winterfreunde. Der Winter kann bis zu vier Grad wärmer werden als im Schnitt. „Damit wären wir dann im Bereich eines neuen Rekordwinters“, erklärt Jung.

Erstmeldung vom Mittwoch, 18. September, 12.06 Uhr: Offenbach - Zu Hause vor dem Weihnachtsbaum sitzen, während draußen Schnee und Eis liegen? Das wird laut ersten Wetter-Prognosen auch in diesem Jahr ein unwahrscheinliches Szenario sein. US-Wetterexperten kündigen einen sehr nassen und warmen Winter an. Diplom-Metereologe Dominik Jung von wetter.net hält einen bis zu vier Grad zu warmen Winter gegenüber dem langjährigen Klimamittel für möglich - dies wäre laut Jung dann ein "Rekordwinter".

Wetter in Hessen: Experte erwartet zu warmen Winter

„Schaut man sich die Monatsprognosen bis Februar 2020 an, so rechnet die NOAA (Amerikanische Wetter und Ozeanbehörde) nur noch mit zu warmen Monaten. Der Januar und der Februar könnten lokal um drei Grad zu warm ausfallen. Dazu gebe es immer wieder Niederschläge und die würden meist als Regen fallen. Das sieht nach einem echten Warmluftwinter mit viel Niederschlag aus", so Jung.

+ So warm soll der Januar 2020 werden: Verbreitet über 3 Grad wärmer als im langjährigen Klimamittel. © Quelle: US-Wetterdienst NOAA

Der viele Regen sei nach der Trockenheit in den vergangenen Monaten positiv, die angekündigte Wärme dürfte aber Winterfreunden nicht gefallen. Durch die anhaltende Dürre hat es in diesem Jahr vielerorts in den Wäldern gebrannt - auch im Kreis Offenbach und in weiten Teilen Hessens. Bei Münster (Darmstadt-Dieburg) wütete auf einer Fläche von elf Fußballfeldern ein Brand, bei dem mehrere Feuerwehren zu einem Großeinsatz ausgerückt waren.

Heißer Sommer: Waldbrand auch im Kreis Offenbach

Laut Jung sei eine längere frostige Phase im kommenden Winter unwahrscheinlich. Auch in den kommenden Tagen soll es recht warm bleiben - vor allem das kommende Wochenende bietet nochmal schönes Grill- und Ausflugswetter. Stellenweise seien 25 Grad und mehr möglich. Wie es danach weitergeht, ist noch unklar.

Prognose für Wetter: Winter zu trocken

„Insgesamt sehen die Monatsprognosen aber auch für Oktober und November jeweils einen wärmeren Monat als im langjährigen Klimamittel, allerdings auch zu trocken. Da käme der anschließende nasse Winter gerade richtig“ mutmaßt Wetterexperte Jung. (kb/chw)

