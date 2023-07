Gewitter und mehr: Ungemütliche Wetteraussichten für Hessen ab heute

Von: Anna Kirschner

In Hessen werden am Mittwoch Gewitter, Starkregen und mehr erwartet. Am Donnerstag bleibt es nass und am Freitag könnte es noch schlimmer werden.

Offenbach – Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach berichtete, sei damit schon ab Mittwochvormittag (26. Juli) zu rechnen. „Am Rande eines umfangreichen Tiefdrucksystems über Skandinavien fließt mit nordwestlicher Strömung mäßig warme Meeresluft polaren Ursprungs nach Hessen“, so die Meteorologen.

Das Wetter in Hessen mit Starkregen und Gewitter am Mittwoch

Der Starkregen könnte Mengen um 15 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde bringen. Bei den Böen sind laut DWD Windgeschwindigkeiten zwischen 55 und 70 Stundenkilometer wahrscheinlich. Am Abend soll die Gewitterneigung dann „zögerlich“ nachlassen.

Wetterwarnungen der Stufe 1 für Mittwochmittag bis etwa 13.30 Uhr gelten in diesen Landkreisen:

Wetteraukreis

Vogelsbergkreis

Hochtaunuskreis

Kreis Gießen

Kreis Marburg-Biedenkopf

Rheingau-Taunus-Kreis

Main-Taunus-Kreis

Kreis Groß-Gerau

Kreis Limburg-Weilburg

Lahn-Dill-Kreis

Odenwaldkreis

Kreis Bergstraße

Aber auch am Donnerstag soll das Wetter regnerisch werden. Am Freitag erwartet der DWD in Teilen Mitteldeutschlands einzelne kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Unwetter insbesondere durch heftigen Starkregen und Hagel sind nicht ausgeschlossen. Dafür hat die Waldbrandgefahr laut Gefahrenindex des DWD deutlich nachgelassen. (anki/dpa)

Erst am Montag hatte es in Hessen starke Unwetter gegeben.