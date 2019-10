Temperatursturz in Hessen: Experte erwartet klirrende Kälte und Frost 

Wetter in Hessen: Wärmeliebhaber sollten die kommenden Tage noch einmal nutzen. Denn schon bald kommt der Temperatursturz: Es wird merklich kälter.

Wetter in Hessen: Neue Woche startet mit wenig Regen

Goldener Oktober freut Hessen

Temperatursturz in der kommenden Woche

Experten rechnen mit Frost

Update vom Montag, 22.10.2019, 10.44 Uhr: Auch wenn diese Woche noch einmal den goldenen Oktober zurückbringt, wird das Wetter in Hessen in der kommenden Woche deutlich kühler. Dann liegen die Höchstwerte am Tag sogar unter den Nachtwerten dieser Woche. Die Temperaturen können dabei auf bis zu minus 4 Grad fallen, lokal sind sogar bis zu minus 6 Grad möglich.

„Die Warmluftdüse wird abgeschaltet und aus Norden weht ein kalter Wind nach Deutschland. Zum Vergleich: Diese Woche Donnerstag messen wir uns zirka 1500 Meter Höhe über Deutschland noch 15 bis 18 Grad. Mitte kommender Woche werden dort nur noch Werte um minus 5 Grad gemessen, also 23 Grad kälter“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net.

Er rechnet sogar mit dem ersten Schnee: „Selbst die ersten Schneeflocken können nächste Woche fallen. Doch meist bleibt es in der nächsten Woche weiterhin recht trocken. Nur die Windrichtung ändert sich fundamental. Es geht weg von der warmen Südwestströmung, hin zur kalten Nordströmung. Ob das der Beginn einer längeren kalten Phase sein wird, ist noch offen.“

Wetter in Hessen: Woche startet mit wenig Regen

Update vom Montag, 21.10.2019, 8.30 Uhr: Viele Wolken, dafür aber wenig Regen: Darauf können sich die Hessen zum Wochenstart freuen. Besonders am Montag könnte es, laut Deutschem Wetterdienst in Offenbach, noch vereinzelt regnen. In der zweiten Tageshälfte steigen dann die Chancen, trocken zu bleiben. Die Regenschauer lassen voraussichtlich bei Höchstwerten zwischen 15 und 18 Grad nach. Am Dienstag sieht es ähnlich aus, allerdings lässt sich im Verlauf des Tages vielleicht sogar die Sonne blicken. In der Nacht zum Mittwoch können sich Nebelfelder bilden.

Update vom Samstag, 20.10.2019, 14.22 Uhr: Das Wetter in der neuen Woche startet mit einer guten Neuigkeit: Der goldene Oktober kehrt nach Hessen zurück. Das Hoch Majla bringt Deutschland ab Dienstag trockenes und teils auch sonniges Wetter. Die Temperaturen klettern wieder auf bis zu 18 Grad.

Vorsichtig sollten jedoch alle sein, die ihren Urlaub im westlichen Mittelmeerraum planen. Während in Deutschland tolles Oktoberwetter herrscht, bildet sich rund um die Balearen ein gefährlicher Medicane. Dieses tropensturmähnliche Tief kann dort sehr gefährlich werden. Aktuelle Prognosen gehen von 200 bis 300 Millimeter Regen aus und das alles von Dienstag bis Donnerstag kommender Woche.

Wetterdienst warnt vor starken Gewittern in Hessen

Update vom Freitag, 18.10.2019, 15.16 Uhr: Ein weiteres Mal hat der Deutsche Wetterdienst seine amtliche Wetter-Warnung für Hessen ausgeweitet. Auch in der Stadt Frankfurt, im Kreis und in der Stadt Offenbach, im Main-Kinzig-Kreis und imWetteraukreis kann es demnach zu starken Gewittern (Stufe 2 von 4) kommen. Die Warnung gilt voraussichtlich mindestens bis 16 Uhr.

Update vom Freitag, 18.10.2019, 13.55 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst hat seine amtliche Warnung ausgeweitet. In den Kreisen Groß-Gerau, Hochtaunuskreis und Main-Taunus-Kreis kann es bis 14.45 Uhr zu starkem Gewitter kommen.

Update vom Freitag, 18.10.2019, 13.21 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter für die Kreise Groß-Gerau, Darmstadt-Dieburg und die Stadt Darmstadt herausgegeben. Es bestehe die Gefahr des Auftretens von starken Gewittern (Stufe 2 von 4). Die Warnung gilt voraussichtlich bis 14 Uhr.

Zu den möglichen Gefahren schreibt der DWD: Örtlich könne es Blitzschlag geben. Vereinzelt könnten beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten sollten Menschen im Kreis Groß-Gerau besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens seien kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

Warnung des Deutschen Wetterdienstes: Gewitter ziehen über Hessen auf

Erstmeldung vom Freitag, 18.10.2019, 12.18 Uhr: Offenbach – Am Wochenende sollte in Hessen jeder einen Regenschirm im Gepäck haben. Das legt die jüngste Wetter-Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach nahe.

Ein Sturmtief über Großbritannien lasse demnach am Freitag (18.10.2019) zu Gewitter neigende Luft nach Hessen strömen. Am Mittag und Nachmittag ist lokal mit Gewittern zu rechnen. Örtlichen Starkregen können die Meteorologen nicht ausschließen.

Wetter in Hessen: Experten rechnen zum Start des Wochenendes mit Sturmböen

Dazu bläst ein kräftiger Wind: Bis zu 80 Kilometer pro Stunde können die Böen schnell werden. Die Temperaturen in Hessen liegen bei etwa 16 Grad. Im höheren Lagen wird es laut DWD etwas kälter.

Mit der Warnstufe Eins gilt am Freitag im Westen Hessens die niedrigste Warnstufe. Wer Aktivitäten im Freien unternehmen möchte, sollte sich umgehend informieren. Ungewöhnlich ist die Wetterentwicklung laut DWD aber nicht. Am Abend beruhigt sich das Wetter in Hessen wieder.

Das Wochenende in Hessen wird ungemütlich, verraten die Wetter-Prognosen

Auch am Samstag (19.10.2019) und Sonntag (20.10.2019) bleibt das Wetter in Hessen ungemütlich. Das wird eine relativ regnerische Angelegenheit", sagte eine Meteorologin der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Der Samstag wird laut DWD stark bewölkt bis bedeckt mit zeitweisem Regen. Am Nachmittag und Abend gibt es im Norden und Osten niederschlagsfreie Phasen. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 15 Grad.

Für den Sonntag zeichnen die Vorhersagen ein ähnliches Bild: stark bewölkt und gebietsweise Regen, Höchstwerte 15 bis 18 Grad. In der Nacht zum Montag kann es gebietsweise Nebel geben.

Extremlagen beim Wetter in Hessen? Experte sagt Schnee voraus

Was die Wetter-Prognosen für Ende Oktober betrifft, sind sich die Experten noch uneins. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes rechnen mit zwei möglichen Extrem-Wetterlagen in Hessen – je nachdem, wie die Tiefdruckgebiete sich bewegen. Der bekannte Meteorologe Dominik Jung empfiehlt hingegen jedem, der im Bergland wohnt, sein Auto dringend auf Winterreifen umzurüsten. Seinen Vorhersagen nach könnte es schon zum nächsten Wochenende schneien – Temperatursturz sei Dank.

(ag)