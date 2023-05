Wetter in Hessen: Gewitter und Starkregen am Wochenende

Am Wochenende wird es teilweise ungemütlich in Hessen. (Symbolfoto) © Elke Richter/dpa

Nach dem kurzen Frühlings-Intermezzo am Mittwoch und Donnerstag ist es mit dem Sonnenschein und dem klaren Himmel erst einmal wieder vorbei: Am Wochenende wird das Wetter teilweise ungemütlich in Hessen. Eine ausführliche Prognose lesen Sie hier:

Fulda - Am Donnerstag sind in Hessen nahezu sommerliche Temperaturen gemessen worden. Auch der Freitag startete vielerorts mit Sonnenschein. Aber schon am Nachmittag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit Gewittern und Starkregen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde. Auch „kleinkörniger Hagel sowie örtlich starke bis stürmische Böen bis 75 Stundenkilometer“ sind den Meteorologen zufolge möglich.

Der Mai wird voraussichtlich ähnlich reich an Regen wie die Vormonate, berichtet fuldaerzeitung.de.

Auch am Wochenende rechnet der DWD mit wechselhaftem Wetter. An Samstag werde zwar voraussichtlich mit bis zu 23 Grad etwas wärmer und insgesamt auch trockener als am Freitag. Im Tagesverlauf müssen sich die Menschen in Hessen aber auch wieder auf Schauer und einzelne Gewitter mit Starkregen einstellen. Noch ungemütlicher wird es dann am Sonntag.