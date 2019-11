Wetter? Vater und Tochter aus Hessen bieten Ungewöhnliches bei ebay-Kleinanzeigen

Schnee auf ebay-Kleinanzeigen? Die Idee geht auf Schweizer Bergluft in Dosen zurück.

Ungewöhnliches Angebot aus Hessen bei ebay-Kleinanzeigen: Eine 8-Jährige und ihr Vater nutzen eine seltene Chance.

Künzell - Auf diese Idee muss man erst einmal kommen: Der erste Schnee des Jahres ist stets eine Besonderheit, warum also nicht die Chance nutzen?

Das dachten sich offenbar eine 8-Jährige und ihr Vater in Künzell an der Röhn: Die beiden sammelten einen Ball des ersten Schnees der Saison - und bieten ihn nun bei ebay-Kleinanzeigen an.

Hessen: Der erste Schnee der Saison auf ebay-Kleinanzeigen

Die Idee geht letztlich auf einen anderen Geschäftsmann zurück, wie FFH berichtet: Demnach hatten Vater und Tochter Besuch aus der Schweiz, der berichtete, dass Schweizer Bergluft in Dosen nach China verkauft wird. Warum also nicht mit dem ersten heimischen Schnee der Saison versuchen, dachte sich die Tochter?

Hessen: Schnee bei ebay-Kleinanzeigen nur für Selbstabholer

Nun steht er bei ebay-Kleinanzeigen. Preis: Verhandlungsbasis. Verkauf allerdings nur an Selbstabholer. Den Schneeball hatte die geschäftstüchtige Tochter im heimischen Gefrierschrank konserviert. Rund 300 Aufrufe hatte das Angebot in zwei Tagen.

+ Das Angebot hatte rund 300 Aufrufe in zwei Tagen. © Screenshot ebay-Kleinanzeigen

Für weite Teile Hessens könnte sich der Kauf lohnen. Denn - abgesehen von einigen Hochlagen - ist kein Schneefall in Sicht. Mit Niederschlägen ist zu rechnen, allerdings in die überwiegenden Fällen in flüssiger Form.

fd

