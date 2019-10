Wie wird der Winter? Meteorologen geben jetzt Prognose ab

Wie wird das Winterwetter in Hessen? Gibt es Schnee oder bleibt es zu warm? Meteorologen haben jetzt eine erste Prognose für den Winter 2019/20 erstellt.

Offenbach - Komplexe Strömungssysteme bestimmen unsere Wetterlagen. Für Europa ist dabei die sogenannte „Nordatlantische Oszillation“ (NAO) verantwortlich. Besonders in den Wintermonaten hat diese Strömung entscheidenden Einfluss auf unser Wetter. Grob vereinfacht, kann man sich dieses Strömungssystem wie ein riesiges Schaufelrad vorstellen, das Luft nach Europa transportiert.

In Europa haben wir es meist mit einem Tiefdruckgebiet über Nordeuropa (Islandtief) und einem Hochdruckgebiet über Südeuropa (Azorenhoch) zu tun. Das Tief schiebt feuchte Atlantikluft nach Europa.

Sind das Tief und das Hoch besonders ausgeprägt, bestehen also große Luftunterschiede, spricht man von einer positiven NAO. In Europa entsteht dann ein Sturmtief nach dem anderen, es wird also sehr windig, dafür aber bleibt es meistens vergleichsweise mild.

Wetter im Winter: Jede Menge Atlantikluft

Genau von dieser Großwetterlage gehen derzeit zwei große Wettermodelle aus: So erwartet die Nationale Ozean- und Atmosphärenbehörde der USA (NOAA), dass es in diesem Winter eine positive NAO geben wird – dass sich also langfristig Tiefdruckgebiete über dem Atlantik und Hochdruckgebiete über Südeuropa festsetzen könnten.

Das Wettermodell der NOAA rechnet momentan damit, dass im Dezember dauerhaft hohe Luftunterschiede zwischen Island und den Azoren herrschen werden. Dadurch schiebt eine starke Ost-Strömung permanent Tiefdruckgebiete nach Europa. Und die bringen Atlantikluft zu uns. Weil die Luft über dem Meer relativ warm und feucht ist, bedeutet das: Niederschläge bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt. Mit anderen Worten: jede Menge Regen.

+ Tendenziell zu warm: Die errechneten Temperaturunterschiede zu den statistischen Werten für Dezember 2019. © European Centre for Medium-Range Weather Forecasts

Wie wird das Wetter im Winter? Das sagen die Experten

Die Computermodelle des ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) rechnen für den kommenden Winter derzeit noch mit derselben Großwetterlage. Im Dezember könnten die Durchschnittstemperaturen in Deutschland rund ein halbes Grad über dem langjährigen Durchschnittswert liegen, sagen die Meteorologen.

Die langfristigen Wettermodelle bieten jedoch momentan noch nur einen groben Anhaltspunkt. Und auch wenn diese Prognosen zutreffen, kann es natürlich trotzdem auch kaltes Wetter geben. Zusammen mit der feuchten Atlantikluft ist dann sogar Schneefall möglich.

Das Wetter in Hessen

Und wie wird das Wetter in den nächsten Tagen? Hier finden Sie die neuesten Infos zum Wetter in Hessen. Laut Meteorologe Dominik Jung könnte schon in Kürze in Höhenlagen in Hessen der erste Schnee fallen. Schuld ist eine kalte Brise aus Norden, die über Hessen hinwegweht.