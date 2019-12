Überraschender Wetterwechsel im Winter schockt alle Allergiker

Das Wetter spielt verrückt: Der Winter durchlebt einen irren Wechselt bei der Temperatur. Die Leidtragenden sind die Allergiker.

Wetter im Winter: Temperaturumschwung in Hessen und Deutschland

Schlechte Nachrichten für Allergiker

Wie stehen die Chancen auf weiße Weihnachten?

Offenbach – Temperaturumschwung in Deutschland: Was viele Wetterexperten schon vor Monaten prophezeit haben, wird jetzt Realität: Der Winter fällt ins Wasser. Das Wetter in Hessen und Deutschland zieht in den kommenden zwei Wochen an und beschert dem Land Rekordtemperaturen. Sind weiße Weihnachten überhaupt noch realistisch? Wird es in den kommenden Wochen Schnee geben? Ein Experte zeichnet ein düsteres Bild.

Wetter im Winter: Die Temperaturen schnellen in die Höhe

Mittlerweile bestätigt sich beim Wetter in Hessen und Deutschland das, was der US-Wetterdienst NOAA schon vor Monaten befürchtet hat. Der Winter ist viel zu warm. Aktuell sind es zwar nur 2 Grad mehr als im langjährigen Klimamittel, doch in der kommenden Wochen steigen die Temperaturen rasant. Der Winter 2019/2020 wird auf jeden Fall ein sehr milder und nasser.

„Die Wettervorhersagen gehen für die kommende Woche stramm Richtung Frühlingswärme. Es werden Temperaturen erreicht von mehr als 10 Grad“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net. Es beginnt alles schon am 3. Advent, an dem es viel Sturm, Regen und milde Luftmassen gibt. Am Dienstag sind sogar bis zu 14 oder gar knapp 15 Grad möglich.

Wetter im Winter hat schlechte Nachrichten für Allergiker parat

„Da muss man bald schon mit den ersten Frühblühern rechnen. Der Winter ist weit und breit wirklich auf Sparflamme“, erklärte Jung. Das ist vor allem ein Problem für Allergiker, die jetzt vielleicht früher als normal üblich mit ihren lästigen Allergien konfrontiert werden. Deshalb sollten sie in den kommenden Wochen besonders darauf achten, wenn Allergiesymptome auftreten, die vielleicht sonst erst im neuen Jahr gekommen wären.

Auch für Freunde des gepflegten Wintersports in Deutschland sieht das Wetter düster aus. Der milde Winter steht ihnen im Wege. „Der Start in die Wintersportsaison wird in der kommenden Woche auch in den deutschen Mittelgebirgen ein echter Reinfall werden. Es ist viel zu mild. Selbst auf dem fast 1500 Metern hohen Feldberg im Schwarzwald erwarten wir in der neuen Woche um die 10 bis 12 Grad. In der Höhe kommt eine echte Warmluftkeule an. Die bringt in rund 1500 Metern Höhe Werte um 8 bis 12 Grad“, sagte Jung.

Wetter im Winter: Wie stehen die Chancen auf weiße Weihnachten?

Doch was bedeutet das für das Wetter an Weihnachten? Gibt es Schnee? Wo stehen die Chancen auf weiße Weihnachten noch gut? Wetterexperte Jung macht eine nüchterne Prognose: „Bei den Werten ist klar: Winterwetter kann das nicht bedeuten und das milde Wetter geht auch bis Weihnachten weiter. Ich lege mich fest: Weiße Weihnachten wird es in Deutschland im Flachland auch in diesem Jahr nicht geben. Vielleicht liegt ab 800 bis 900 Meter etwas Schnee. Das war es dann aber auch schon.“

„Mild, mild, mild. Nix mit weißer Weihnachten. Ich lege mich mal fest: Weihnachten wird für die meisten von uns grün ausfallen!... https://t.co/VaIww7sLPI — Dominik Jung (@WetterExperte) 10. Dezember 2019

Auch im Jahresendspurt gibt es beim Wetter in Hessen und Deutschland eine klare Tendenz: Es bleibt mild. Ab und an gibt es Regen und Wind, doch vom Winter ist keine Spur. Der Schnee bleibt in weiten Teilen von Hessen und Deutschland aus. „Nach aktuellem Stand gibt es nicht nur grüne Weihnachten, sondern auch einen grünen Jahreswechsel. Die Chancen auf Schnee zu Silvester sind ebenfalls sehr schlecht. Da gibt es nichts zu beschönigen“, so Wetterexperte Jung.

Von Christian Weihrauch