Krokodil in Bachlauf gesichtet: Bürger macht Foto - Experte bestätigt Echtheit

In Ortenberg in der Wetterau wurde ein lebendiges Krokodil entdeckt. So groß wie dieses war es vermutlich nicht. Ein Experte bestätigte jedoch die Echtheit. (Symbolbild)

Ein lebendiges Krokodil wurde in einem Bachlauf in Ortenberg-Bergheim in der Wetterau gesichtet. Woher es kommt, ist noch unklar.

Ein Krokodil wurde in Ortenberg in der Wetterau gesichtet.

wurde in Ortenberg in der gesichtet. Bereits am Donnerstag (27.08.2020) sah ein Bürger des Stadtteils Bergheim das Krokodil .

das . Aktuell wird es von der Polizei und den Behörden gesucht, jedoch geht keine Gefahr von dem Tier aus.

Ortenberg/Bergheim - Im Bachlauf der „Bleiche“ zwischen dem Ortenberger Stadtteil Bergheim und Bleichenbach in der Wetterau wurde ein lebendiges Krokodil gesichtet. Gefahr bestehe nicht, Bürger sollten jedoch einige Dinge beachten.

Ortenberg: Krokodil in Bachlauf in der Wetterau gefunden - Tier verschwunden

Das Krokodil wurde bereits vergangenen Donnerstag (27.08.2020) durch einen Bürger des Ortenberger Stadtteils Bergheim gefunden, schreibt die Stadt Ortenberg in einem Facebook-Post. Durch die Mäharbeiten des Mannes wurde das Tier allerdings verscheucht. Der Mann konnte allerdings noch ein Foto vom Kopf des Krokodils machen, durch das ein zoologischer Berater die Echtheit des Tieres bestätigte. Bei dem Krokodil soll es sich um ein Jungtier mit etwa einem Meter Länge handeln.

Es bestehe keine akute Gefahr. Land- und Viehwirte sowie Hundebesitzer sollten diesen Bereich jedoch meiden. Sichtungen des Krokodils können an die Polizei Ortenberg unter der Rufnummer 06046/8000-17 oder jede andere Polizeidienststelle gemeldet werden. Beobachter werden zudem gebeten, sich bis zum Eintreffen der Behörde oder der Polizei mit Abstand zu dem Tier aufzuhalten.

Eine ähnliche Situation gab es schon einmal in Ortenberg. Im Januar 2016 hielt die Sichtung eines Baby-Krokodils die Polizei auf Trab*. Ganz besorgt hatte sich damals eine Ortenbergerin bei den Beamten in Büdingen gemeldet. Sie hatte den Notruf gewählt und teilte mit, dass sie auf dem Radweg zwischen Lißberg und Eckartsborn ein Baby-Krokodil entdeckt habe. Später wurde festgestellt, dass das kleine Tier aus Plastik war.

Krokodile in deutschen Flüssen

Eine andere Sichtung eines Krokodils gab es in Sachsen-Anhalt. In Unstrut wurde ebenfalls ein Krokodil gefunden. Krokodile seien wechselwarme Tiere, die sich Temperaturen von über 20 Grad ebenso wie dem einstelligen Bereich anpassen könnten, berichtet der promovierte Forscher Oliver Wings von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Ein aus einem Terrarium stammendes Tier würde sich vermutlich in Freiheit erst einmal irgendwo am Fluss verstecken und abwarten, bis die Sonne scheint, um für den Körper ausreichend Wärme zu tanken. Zudem sei es im Gegensatz zu freilebenden Tieren an die Fütterung durch den Menschen gewöhnt.

Die Tierrechtsorganisation Peta forderte unterdessen in einer Mitteilung ein generelles Haltungsverbot von exotischen Tieren in Privathaushalten. Es sei keine Seltenheit, dass exotische Lebewesen in Wäldern, auf Feldern und in Badeseen ausgesetzt ‎würden. *wetterauer-zeitung.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.