"Rotes X" ignoriert: Autobahnpolizei Mittelhessen dokumentiert 260 Verstöße

Polizeikontrolle

+ © Polizeipräsidium Mittelhessen Auf der A5 zwischen Butzbach und dem Gambacher Kreuz haben sich 260 Fahrer nicht an das "Rote X" gehalten. © Polizeipräsidium Mittelhessen

Die Autobahnpolizei Mittelhessen hat in der Wetterau 260 Verstöße dokumentiert. So viele Autofahrer haben sich nicht an das "Rote X" gehalten. Nun drohen Strafen.