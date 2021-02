Wetteraukreis: Corona-Mutation in Altenheimen entdeckt – „Erhebliche Verbreitung“ möglich

Die britische Mutante des Coronavirus hat die Wetterau erreicht. In zwei Altenheimen wurden Fälle nachgewiesen, der Kreis befürchtet Schlimmeres.

Friedberg – Im Wetteraukreis ist erstmals eine Mutation des Coronavirus nachgewiesen worden. Das teilte Landrat Jan Weckler (CDU) heute nach einer Sitzung des Krisenstabes mit. Bei Stichproben sei die britische Mutation B.1.1.7, die als ansteckender als der gewöhnliche Erreger gilt, auch in zwei Altenheimen in Gedern und Wöllstadt gefunden worden. Nähere Angaben machte die Kreisverwaltung zunächst nicht.

Wetteraukreis: Gefahrt geht von Coronavirus-Mutation aus

„Wir müssen leider davon ausgehen, dass die Mutation bereits eine erhebliche Verbreitung gefunden hat“, sagte Amtsarzt Dr. Reinhold Merbs. Landrat Weckler appellierte vor dem Hintergrund der Mutationen, sich an die Hygieneregen zu halten: „„Die Mutationen des Virus haben sich in anderen Ländern in Windeseile verbreitet und damit die Gesamtlage nochmals verschärft. Diese Gefahr besteht auch für uns in Deutschland.“

Mehr dazu in Kürze. (red/ag)