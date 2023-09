Bibel und Altardecke verbrannt – Jugendliche sollen Feuer in Kirche gelegt haben

Von: Erik Scharf

Die Polizei ermittelt nach einem Brand in einer Kirche in Wetzlar. Zwei Jugendliche sollen eine Bibel und die Altardecke angezündet haben.

Wetzlar – Ein Brand in einer Kirche in Wetzlar (Lahn-Dill-Kreis) soll auf das Konto zweier Jugendlicher gehen. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit. Am Dienstagabend (5. September) zündeten die beiden mutmaßlichen Täter eine Altarkerze an und verbrannten dabei eine Bibel und die Altardecke.

Darüber hinaus setzten sie den Holzaltar in der evangelischen Kirche im Stadtteil Niedergirmes in Flammen. Zwei Mitarbeiter der Kirche entdeckten das Feuer und konnten es löschen. Laut Zeugenaussagen handelt es sich bei den Verdächtigen um zwei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren.

Polizei ermittelt nach Brand in Kirche

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen. Sie sucht nun nach Hinweisen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 1500 Euro geschätzt. (esa/pob)

